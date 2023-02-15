محافظ الفيوم يستقبل أسرة الطفل المعجزة في حفظ القرآن الكريم

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أسرة الطفل "مروان أحمد محمد صالح" ابن قرية العجميين التابعة لمركز أبشواي، معجزة حفظ القرآن الكريم، وذلك بحضور المهندس أيمن عزت، سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور محمود أبو عميرة، رئيس مجلس إدارة جمعية النيل للدراسات والتدريب والتنمية بالعجميين، وأ. مصطفى بابه، أمين الصندوق.

ناقش محافظ الفيوم، أسرة الطفل "مروان" البالغ من العمر 10 سنوات، ويدرس بفصول الدمج بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة بنات العجميين الابتدائية، حول مراحل نشأته، وكيف أنعم الله عليه بحفظ القرآن الكريم كاملاً بإحصاءاته الرقمية بالتفصيل دون تدخل بشري، رغم أنه ظل طيلة السنوات الستة الأولى من حياته دون أن ينطق بكلمة واحدة، ثم ارتبط روحياً ووجدانياً مع القرآن الكريم وأتقن حفظه وإحصاءاته الرقمية دون مساعدة من أحد.

خلال اللقاء، أهدى المحافظ، للطفل "مروان" أحد المصاحف الإليكترونية الناطقة، وعرض على أسرة الطفل إمكانية قيام المحافظة بتوفير أحد المشروعات الصغيرة، حتى تعينهم على توفير متطلبات الحياة، لافتاً إلى قيام المحافظة خلال الفترة المقبلة بتكريم الطفل "مروان" على إجادته وحفظه للقرآن الكريم بالرغم من ظروفه الصحية، حتى يكون هذه التكريم بمثابة تحفيز لأقرانه من الأطفال على حفظ القرآن الكريم وتعلم آدابه وأحكامه.

كما أكد محافظ الفيوم، حرصه الدائم على تشجيع وتكريم حفظة كتاب الله تعالى، معرباً عن سعادته بلقاء الطفل "مروان"، معجزة حفظ القرآن الكريم، مقدماً شكره لأسرة الطفل، على تشجيعهم ورعايتهم لهذه الهبة الربانية، مؤكداً أن قوة مصر تستمدها من قوة الأسرة المصرية المتماسكة، التى تربي النشء الصالح على الأخلاق الحميدة وحفظ القرآن الكريم، والعمل على الارتقاء بالمفاهيم والتعاليم السماوية الصحيحة، بهدف القضاء على الأفكار الهدامة، داعياً الله أن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء.

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