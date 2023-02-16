أبراج تستعين بـ حماتها للسيطرة على زوجها| هل أنت منهم؟

يعتمد بعض الأفراد عاطفيًا على أمهاتهم حتى بعد بلوغهم سن الرشد، إنهم يرغبون في التحدث مع أمهاتهم قبل اتخاذ أي قرار بسيط ويميلون أحيانًا إلى تجاهل آراء أزواجهم، في مثل هذه الحالات ، إذا كان زوجهم ينتمي إلى الأبراج التالية ، فإنهم يميلون إلى استخدام حماتهم للسيطرة على أزواجهم، إنهم أذكياء عندما يتعلق الأمر باستخدام الأشخاص لمصلحتهم من خلال التلاعب بأصهارهم وأقاربهم.

- برج الدلو

الدلو هم أزواج لطيفون لا يفرضون آرائهم على الآخرين أبدًا، ومع ذلك عندما يتزوجون من ولد ماما ، يجدون أنه يجب عليهم تغيير تكتيكاتهم، في مثل هذه الحالات عادةً ما يلعبون ألعابًا ذهنية مع أصهارهم للتأكد من أن زوج هذا البرج سيفعل أي شيء لخدمة غرضهم.

-برج الحوت

الحوت جيد في الإطراء، من خلال لغتهم اللطيفة وخطابهم السكرية ، يمكنهم تهدئة أفراد الأسرة بشكل كبير ليشقوا طريقهم طوال الوقت، غالبًا ما ينخرطون في تكتيكات غير طبيعية للحصول على خدمة من حماتهم وسوف يبذلون قصارى جهدهم لتعزيز أجندتهم، هذه العلامات المائية ماهرة في إدارة كل من أزواجهم لصالحهم.

-برج السرطان

عندما يتعلق الأمر بأسرهم ، غالبًا ما تكون السرطانات متلاعبة، يبدأ كل شيء عندما يتوقعون أن تسير المواقف في طريقهم ولكنهم يشعرون بخيبة أمل عندما يكون لديهم زوج مهيمن، لن يفكروا مليًا في اللجوء إلى التلاعب لإقناع أزهارهم بإقناع زوج السرطان ليكون مرنًا لطرقها.

-برج العقرب

عادة ما يرغب برج العقرب في البقاء في نعمة حماتهم، لذلك فهم غير مستعدين للتلاعب بالآخرين لتحقيق مكاسب شخصية. ومع ذلك ، فإنهم غالبًا ما يشعرون بأنهم أقل عددًا في منزل الزوجية ، إذا انحاز الجميع إلى زوجاتهم بعد خلاف. لذا ، فإنهم يتحدثون بلطف إلى حماتهم للتأكد من أنها تتحدث عن ابنها للوقوف مع العقرب المخادع.

لذلك ، يُنصح بأن تظل يقظًا وتقاوم الانخداع بالكلمات اللطيفة لهذه العلامات النجمية، في كثير من الأحيان ، لديهم أجندتهم الخاصة عندما يصادفون أنهم ألطف من المعتاد.