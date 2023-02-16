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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد ظهورها بالحجاب.. فساتين جريئة أثارت الجدل لياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

حرصت ياسمين الخطيب على مساركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة لها.

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ظهرت ياسمين الخطيب في الصور بإطلالة محتشمة مرتدية جاكيت أسود شتوي و نسقت معه حجاب بنفس اللون مما أثار الدهشة بين متابعيها.


تعتبر ياسمين الخطيب من المشاهير التي تثير الجدل حول الإطلالات المتنوعة التي تظهر بها في مختلف المناسبات وبالأخص فساتين السهرة.
تعتمد ياسمين الخطيب على التصميمات الملفتة و الجريئة في بعض الأحيان، تميل إلي الألوان و الأقمشة التراقية و المتناسقة مع لون بشرتها و الموديلات التي تكشف عن قوامها المثالي.
تحرص ياسمين الخطيب على تنسيق الأحذية و المجوهرات الراقية التي تزيد من أناقتها و جمالها و تمنحها إطلالة متكاملة.
أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ياسمين الخطيب على تسريحات الشعر و صيحات المكياج التي تكشف عن جمال ملامحها.

 

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
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