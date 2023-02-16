سعر هيونداي كريتا الجديدة في السعودية | صور

تقدم العلامة التجارية الكورية هيونداي مجموعة من أقوى سيارات الكروس أوفر الرياضية بالسوق السعودي، ومن أبرزها هيونداي كريتا موديل 2023، والتي تأتي بجيل جديد مزود بأقوى التحديثات.

هيونداي كريتا موديل 2023

مواصفات السيارة هيونداي كريتا موديل 2023

تعتمد السيارة هيونداي كريتا موديل 2023 رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، ينتج قوة تصل الى 115 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 144 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة يتألف من 4 سرعات أوتوماتيك.

وتتسارع السيارة هيونداي كريتا موديل 2023 من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 12 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الى 170 كيلومتر في الساعة.

تبلغ قياسات السيارة هيونداي كريتا موديل 2023 نحو 4.300 للطول، و 1.790 للعرض، و1.620 للارتفاع، وبلغ قياس قاعدة العجلات نحو 2.610 متر، وبلغت سعة صندوق السيارة 430 لتر.

هيونداي كريتا موديل 2023

جاءت السيارة هيونداي كريتا موديل 2023 بالعديد من مزايا الأمن والسلامة مثل نظام كشف حركة مجسم، و360 كاميرا، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS ، و تحكم التسارع للانزلاقات، وغطاء محرك السيارة الأوتوماتيكي، وإنذار لمنع السرقة، و مساعد الفرامل BA، و توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD، و أجهزة استشعار الاصطفاف، و عرض مراقبة ضغط الإطارات، و التحكم في الجر.

هيونداي كريتا موديل 2023

أسعار السيارة هيونداي كريتا موديل 2023 في السعودية

هيونداي كريتا موديل 2023 الفئة الأولى بسعر 88,475 ريال

هيونداي كريتا موديل 2023 الفئة الثانية بسعر 96,525 ريال

هيونداي كريتا موديل 2023 الفئة الثالثة بسعر 97,675 ريال

هيونداي كريتا موديل 2023 الفئة الرابعة بسعر 103,655 ريال

هيونداي كريتا موديل 2023 الفئة الخامسة بسعر 104,575 ريال