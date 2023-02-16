عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر هيونداي كريتا الجديدة في السعودية | صور

هيونداي كريتا موديل
هيونداي كريتا موديل 2023

تقدم العلامة التجارية الكورية هيونداي مجموعة من أقوى سيارات الكروس أوفر الرياضية بالسوق السعودي، ومن أبرزها هيونداي كريتا موديل 2023، والتي تأتي بجيل جديد مزود بأقوى التحديثات.

 

هيونداي كريتا موديل 2023

مواصفات السيارة هيونداي كريتا موديل 2023

تعتمد السيارة هيونداي كريتا موديل 2023 رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، ينتج قوة تصل الى 115 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 144 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة يتألف من 4 سرعات أوتوماتيك.

 

وتتسارع السيارة هيونداي كريتا موديل 2023 من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 12 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الى 170 كيلومتر في الساعة.

 

 تبلغ قياسات السيارة هيونداي كريتا موديل 2023 نحو 4.300 للطول، و 1.790 للعرض، و1.620 للارتفاع، وبلغ قياس قاعدة العجلات نحو 2.610 متر، وبلغت سعة صندوق السيارة 430 لتر.

هيونداي كريتا موديل 2023

جاءت السيارة هيونداي كريتا موديل 2023 بالعديد من مزايا الأمن والسلامة مثل نظام كشف حركة مجسم، و360  كاميرا، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS ، و تحكم التسارع للانزلاقات، وغطاء محرك السيارة الأوتوماتيكي، وإنذار لمنع السرقة، و مساعد الفرامل  BA، و توزيع قوة الفرملة الكترونيا  EBD، و أجهزة استشعار الاصطفاف، و عرض مراقبة ضغط الإطارات، و التحكم في الجر.

 

هيونداي كريتا موديل 2023

أسعار السيارة هيونداي كريتا موديل 2023 في السعودية

هيونداي كريتا موديل 2023 الفئة الأولى بسعر 88,475 ريال

هيونداي كريتا موديل 2023 الفئة الثانية بسعر 96,525 ريال

هيونداي كريتا موديل 2023 الفئة  الثالثة بسعر 97,675 ريال

هيونداي كريتا موديل 2023 الفئة الرابعة بسعر 103,655 ريال

هيونداي كريتا موديل 2023 الفئة الخامسة بسعر 104,575 ريال

هيونداي كريتا موديل 2023 هيونداي كريتا هيونداي كريتا السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قيد منسي وبلحاج وشبانة بالزمالك.. مفاجأة لـ مشجعي الأبيض |فيديو

عكس التوقعات| آخر تحديث لـ أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 15 فبراير

أول رد لاتحاد الكرة على قيد منسي وبلحاج وشبانة بالزمالك.. فيديو

حل أزمة الدواجن| الحكومة: المزارع لن تتحمل ضريبة عقارية عن 3 سنوات

بكاء هستيري وتوقف عن الغناء.. ماذا حدث فى حفل محمد فؤاد بلبنان

المصيلحي يصدر قرارا جديدا بشأن تكلفة إصدار بطاقات التموين

الحكومة تحاصر العشوائيات.. تحرك جديد لتطوير 3 مناطق غير مخططة وهذه أشهرها

لا تشتروه.. سلامة الغذاء تحذر: لانشون شهير بفضلات الفئران يباع بالأسواق.. فيديو

موضوعات متعلقة

بورصة السيارات.. زيادة جديدة لأسعار بايك X7 موديل 2023

أغرب 5 سيارات خارقة في العالم 2023 | صور

زيادة نصف مليون.. أحدث أسعار هوندا أكورد

تويوتا كورولا بـ 95 ألف جنيه | تفاصيل

تأثرا بتسلا.. فيراري تتحول لشركة سيارات كهربائية في هذا الموعد

فولكس فاجن تطور خططا جديدة لإنتاج وبرمجة السيارات الكهربائية

بسبب السيارات الكهربائية.. فورد تلغي 3800 وظيفة

شيفروليه تكشف عن أفيو الجديدة موديل 2024 | صور

ترشيحاتنا

عامر حسين يكشف الموقف النهائي من مشاركة الأهلي والزمالك في البطولة العربية

فنانة مصرية تنهار من البكاء على الهواء.. والسبب حسين فهمي |فيديو

لا تلعبوا بالنار..رسالة شديدة اللهجة من ميدو لإدارة الهلال قبل لقاء الأهلي

رئيس البنك الدولي يترك منصبه في 30 يونيو

مواقيت الصلاة اليوم 16-2-2023 فى القاهرة والجيزة وباقي المحافظات

البلدى بـ150 جنيها| أسعار اللحوم في منافذ أهلا رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثقبان في جمجمة امرأة عمرهما ١٣٠٠ عام.. ما القصة؟

تطلعونا مش رجالة..أول رد من عمرو راضي على ارتباطه بحبيبة صديق عمره|تفاصيل

دراسة حديثة تكشف أسرار المواد المستخدمة داخل عمليات تحنيط المومياوات

شاهد إطلالات هدير النحاس خطيبة عمرو راضي المثيرة للجدل

فيديو

الأرض تحركت 7 أمتار.. إدارة الكوارث التركية تكشف عن تداعيات كبرى للزلزال|فيديوجراف

أربع هزات أرضية جديدة اثنتان منها ضربتا دولة عربية

خطابات نورهان تقلب الموازين.. محامية فتاة بورسعيد: احنا في مصيبة

900 مليون شخص في العالم مهددون بالفناء بسبب تغيرات المناخ.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ