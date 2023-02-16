سعر جينيسس GV70 موديل 2023 في السعودية| صور

تعتبر العلامة التجارية الفاخرة جينيسيس الذراع الفاخرة لشركة هيونداي، وتقدم مجموعة من أقوى السيارات الفاخرة في فئتي السيدان والهاتشباك.

جينيسيس G90 موديل 2023

مواصفات جينيسيس G90 موديل 2023

جاءت السيارة جينيسيس G90موديل 2023 بنوعين من المحركات، الأول سداسي الأسطوانات، 6 سلندر، سعة 3800 سي سي ، يضخ قوة تصل الى 365 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 391 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء يتألف من 8 سرعات، ونظام دفع خلفي، وتتسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 5.7 ثانية فقط، وتصل سرعتها القصوى الى 240 كيلومتر في الساعة.

جينيسيس G90 موديل 2023

وحصل المحرك الثاني ثماني الأسطوانات، 8 سلندر، سعة 5000 سي سي ، يضخ قوة تصل الى 407 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 520 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء يتألف من 8 سرعات، ونظام دفع خلفي، وتتسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 5.7 ثانية فقط، وتصل سرعتها القصوى الى 240 كيلومتر في الساعة.

تبلغ قياسات السيارة جينيسيس G90 موديل 2023 نحو 5.205 للطول، و 1.915 للعرض، و1.495 للارتفاع، وبلغ قياس قاعدة العجلات نحو 3.160 متر، وبلغت سعة صندوق السيارة 510 لتر.

جينيسيس G90 موديل 2023

سعر جينيسيس G90 موديل 2023

يبلغ سعر السيارة جينيسيس G90موديل 2023 نحو 375,475 ريال