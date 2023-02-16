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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد بيانات مبيعات التجزئة|ارتفاع الدولار الأمريكي وسط توقعات برفع الفائدة.. والأسترالي يتراجع

صدى البلد

ارتفع الدولار الخميس 16 فبراير بعد بيانات مبيعات التجزئة الأميركية القوية التي دعمت متانة أكبر اقتصاد في العالم، مما عزز توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يزال أمامه المزيد من رفع الفائدة.
              
أما الدولار الأسترالي فقد هبط بعدما أظهرت بيانات اليوم الخميس تراجعاً مفاجئاً للتوظيف في يناير كانون الثاني، للشهر الثاني على التوالي، في حين قفز معدل البطالة إلى أعلى مستوياته منذ مايو .
              
وهبط الدولار الأسترالي في أعقاب ذلك بأكثر من 0.5% إلى أدنى مستوى خلال يوم عند 0.6868 دولار، وسجل في أحدث تداول 0.6872 دولار.
              
في غضون ذلك انتعشت مبيعات التجزئة الأمريكية بشدة في يناير، بعد انخفاضها شهرين متتاليين، مدفوعة بمشتريات السيارات وسلع أخرى، حسبما أفادت وزارة التجارة الأمريكية أمس الأربعاء.
              
وارتفع الدولار بعد صدور البيانات وظل متمسكا بمعظم تلك المكاسب اليوم الخميس، إذ صعد مؤشر الدولار في أحدث قراءة 0.07% إلى 103.87، بعد أن سجل أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 104.11 في الجلسة السابقة.
              
واستقر اليورو عند 1.0687 دولار، في حين هبط الدولار النيوزيلندي 0.28% إلى 0.6263 دولار.

وجاءت بيانات مبيعات التجزئة الأميركية بعد يوم واحد فقط من صدور أرقام أظهرت تباطؤ التضخم بينما لا يزال راسخاً.
              
وانخفض الجنيه الإسترليني 0.19% إلى 1.2015 دولار بعدما تراجع أكثر من 1% في الجلسة السابقة.
              
وأظهرت بيانات صدرت أمس الأربعاء تباطؤ التضخم البريطاني أكثر مما كان متوقعا في يناير، وكانت هناك علامات على تراجع ضغط الأسعار في أجزاء من الاقتصاد يراقبها بنك إنجلترا عن كثب.
              
وقد زاد هذا من المؤشرات التي تستبعد إقدام بنك إنجلترا على المزيد من الرفع الكبير لأسعار الفائدة.
              
وارتفع الين بشكل طفيف إلى 134.07 مقابل الدولار، بعد أن حصل على بعض الدعم من ترشيح كازو أويدا محافظاً جديداً للبنك المركزي، مما أثار توقعات السوق لأن يضع حدا لأسعار الفائدة المنخفضة بشدة في اليابان في وقت أقرب مما كان متوقعا.

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