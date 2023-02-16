إحالة المخالفين للنيابة.. تكثيف حملات ضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار بالدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار

وأوضح المحافظ أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وقال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 52 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

. وقرر "المحافظ" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها..

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية.

ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر.

واوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن المنصورة دكرنس وشربين وطلخا وتمي الامديد وميت غمر وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 22 محضر نقص وزن و10 محاضر تصرف فى دقيق ( بكمية قدرها 87شيكارة)و5 محاضر عدم مطابقة للمواصفات محضر عدم وجود ميزان محضر بيع بأزيد من السعر محضر توقف عن الإنتاج و4 محاضربيع اسطوانة غاز اعلي من السعر الرسمى و3 محاضر عدم إعلان عن الاسعار و2 محاضر عدم وجود شهادة صحية ، محضر تجميع سلع تموينية ،محضر ذبح خارج السلخانة ،محضر سلع مجهولة المصدر و تم التحفظ على 60 كرتونة سناكس و40 كجم لحم بلدى وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

و استمرت حملات المرور والتفتيش من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن والاحياء.. حيث تم متابعة تنفيذ اعمال اللجنة الخماسية بمركز ومدينة المنصورة باشراف ومتابعة رحاب المزين رئيس المركز والمدينة ومصاحبة محمد صابر نائب رئيس المركز والمدينة وبمركز ومدينة ميت غمر باشراف ومتابعة اللواء وجدي الجرواني رئيس المركز والمدينة وبنطاق حي غرب المنصورة باشراف ومتابعة المحاسب سيد النخيلي رئيس الحي وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين..

وأكد المحافظ على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين

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