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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: رفع 370 طن قمامة وأتربة من الشوارع

صوره من الحملات
صوره من الحملات

قال  الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، انه تم تنفيذ حملات مكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والاتربة بنطاق مدينة المنصورة وضواحيها من خلال معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة.

وأوضح "مختار" انه تم رفع 350 طن قمامة و20 طن اتربة من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية بمشاركة 92 معدة لجهاز النظافة والتجميل. 
و قال محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها انه قد استمر التنسيق مع كل من رحاب المزين رئيس مركز ومدينة المنصورة ، المحاسب سيد النخيلي رئيس حي غرب المنصورة ، الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة لمتابعة تنفيذ وتكثيف ورفع كفاءة النظافة والتجميل والانارة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطي من خلال المرور علي جميع قطاعات المنطقة المركزية واستمر العمل في العديد من الشوارع والميادين والحدائق بقطاعات المنطقة المركزية 

حيث شمل العمل المرور علي شارع الجيش والمشاية وشارع الثانوية والترعة وامتداد جيهان والجلاء والصدر والنخلة وشارع بورسعيد وكلية آداب والجامعة وعبد السلام عارف وكوبري سندوب وشارع العبور وسندوب والمجزر وميدان الشيخ حسانين وجديلة وعزبة الشال وتوريل وقناة السويس وسعد زغلول النجار كما تم رفع أتربة وكنس بشارع الجيش والمشاية وعبد السلام عارف والجلاء كما شملت الاعمال غسيل البلدورات والأرصفة بطول شارع عبد السلام عارف والجمهورية .

وفي قطاع التشجير والتجميل تم زراعه ثلاثة احواض بمحيط تمثال رمسيس  بالجزيرة الوسطى بشارع الجيش كما تم رفع مخلفات القص من شارع احمد ماهر وشارع الثانوية وشارع الجيش كما تم ترميم الأجزاء المتهالكة من رصيف المشاة  أمام مصنع المكرونة ش عبد السلام عارف.

 وفي مجال الإنارة العامة تم مراجعه الخلايا والأعمدة وتدعيم الإنارة ورفع كفاءة الأعمدة بشارع الجمهورية وتأمين الأسلاك الكهربائية بحديقة صباح الخير يا مصر بنطاق حى شرق الساعات واستمر العمل حتي الساعات الأولى من صباح اليوم التالي كما تم رفع كفاءة بيارات الأمطار بعدد من الشوارع الرئيسية، وكذا رفع كفاءة معدات وسيارات كسح الأمطار حيث تم الدفع بسيارات الكسح والمقطورات في كسح مياه الأمطار بشارع الجيش و الجلاء وشارع جيهان والمشايه وباقي الشوارع الرئيسية والفرعية.

 وشاركت في الحملة معدات منها سيارات نقل قلاب حمولة مابين 5و10و20طن قلاب ومكابس و4 لودرات بوكيت و2 لودر كبير و2 سيارة كهرباء و6سيارات نصف طن و2 سيارة مياة لري الجزر الوسطي والحدائق 3سيارات مكنسة.

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محافظ الدقهلية قناة السويس الدكتور أيمن مختار لدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية حى غرب المنصورة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية

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