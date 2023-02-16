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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفارة السعودية بالجزائر توضح حقيقة تلقيها تهديدا بالتفجير

صدى البلد

أعلنت السفارة السعودية في الجزائر، اليوم الخميس، أن الجهات المختصة الجزائرية ألقت القبض على شخص قد هدد بتفجير مبنى السفارة.

واعربت السفارة عن تقديرها لجهود السلطات الجزائرية في الاستجابة و القبض علي الشخص، واكدت علي ثقتها في قوات الأمن الجزائرية.

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وذكرت السفارة في بيان نشرته عبر حسابها في تويتر: “تلقت سفارة السعودية لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، اتصالا هاتفيا فجر الأربعاء 15 فبراير/شباط 2023، من شخص وجه تهديدا مباشرا بتفجير مبنى السفارة”.

وتابع البيان “على إثر ذلك قامت السفارة بإبلاغ الجهات المختصة الجزائرية التي سارعت بتحديد هوية الشخص وإلقاء القبض عليه”.

 

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