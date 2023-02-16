محافظ الدقهلية يبحث إجراءات تدشين المرحلة الثانية لحملة "بالوعي مصر بتتغير للأفضل"

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الخميس الدكتورة آمال زكي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لبرنامج وعي للتنمية المجتمعية، والدكتورة رامونا كنعان مستشار وزير التضامن للتسويق الاجتماعي ، والدكتور أحمد شاهين مستشار منصة التواصل التفاعلي لبحث إجراءات تدشين المرحلة الثانية من حملة " بالوعى مصر بتتغير للأفضل " ليكون قطار الحملة أول محطاته بمحافظة الدقهلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية .

وأشار " مختار " إلى أن الحملة تستهدف تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية من خلال برامج الحماية والرعاية والتنمية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي من خلال حصر هذه الأسر وتصنيفها وتقديم الرعاية اللازمة لهم .

كما أشار " المحافظ " إلى أنه سيتم تدشين الحملة يومي 27 و 28 فبراير الجاري من داخل استاد المنصوره الرياضي ، وتبدء الحملة في الأول من مارس ولمدة شهر كامل في أربع مراكز هي ( مركز ومدينة المنصوره وقراها - مركز ومدينة بلقاس - مركز ومدينة ميت غمر - مركز ومدينة السنبلاوين ) .

وثمن " مختار " دور وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم كافة اوجه الدعم والرعاية للأسر المستحقة من خلال برامج الوزارة المتنوعة في مختلف مدن وقري المحافظة .

ومن جانبه أوضح " وكيل وزارة التضامن الاجتماعي " أن الفاعليات التي سوف تستهدف الأسر الأولي بالرعاية من خلال أولا : تقديم مشروعات تمكين اقتصادي كالمشروعات الصغيرة للمرأة المعيله وتوفير فرص عمل للشباب وتنظيم ملتقيات توظيف مع عدد من شركات القطاع الخاص ، ثانيا : أوجه الرعاية الصحية بالتنسيق مع مديرية الصحة بالدقهلية من خلال إقامة قافلة طبية تضم كافة التخصصات ، وتفعيل برنامج 2 كفايةوتقديم وسائل لتنظيم الأسرة وتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان كما تتضمن الكشف المبكر على الاعاقة للاطفال اقل من ٣ سنوات والتوعيه بالالف يوم الذهبيه للطفل، بالإضافة الي تنفيذ فاعليات رياضية وثقافية تستهدف أبناء مصر ، وايضا استهداف مشرفى الحضانات لرفع قدراتهم الادارية والفنية في مجال الطفولة المبكرة ،وعرض النماذج المطوره ثالثا : برنامج الحماية الاجتماعية وتشمل حزمة من المساعدات للأسر الأولى بالرعاية وخدمات برنامج تكافل وكرامه سواء تسجيل التظلمات للحالات التي سبق رفضها أو الاستعلام وتيسير الاجراءات ، بالإضافة إلي تيسير المعلومات اللازمة والإجراءات لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة من خلال الاستعلام والتسجيل .

فضلا عن تضمن الفاعليات العديد من الأنشطة التوعوية وخاصة التربية الأسرية الإيجابية وأهم القضايا التي تضمنها برنامج وعي للتنمية المجتمعية .