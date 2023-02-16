عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يبحث إجراءات تدشين المرحلة الثانية لحملة "بالوعي مصر بتتغير للأفضل"

صورة من الحدث
صورة من الحدث

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الخميس الدكتورة آمال زكي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لبرنامج وعي للتنمية المجتمعية، والدكتورة رامونا كنعان مستشار وزير التضامن للتسويق الاجتماعي ، والدكتور أحمد شاهين مستشار منصة التواصل التفاعلي لبحث إجراءات تدشين المرحلة الثانية من حملة " بالوعى مصر بتتغير للأفضل " ليكون قطار الحملة أول محطاته بمحافظة الدقهلية.
جاء ذلك بحضور الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية .
وأشار " مختار " إلى أن الحملة تستهدف تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية من خلال برامج الحماية والرعاية والتنمية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي من خلال حصر هذه الأسر وتصنيفها وتقديم الرعاية اللازمة لهم .
كما أشار " المحافظ " إلى أنه سيتم تدشين الحملة يومي 27 و 28 فبراير الجاري من داخل استاد المنصوره الرياضي ، وتبدء الحملة في الأول من مارس ولمدة شهر كامل في أربع مراكز هي ( مركز ومدينة المنصوره وقراها - مركز ومدينة بلقاس - مركز ومدينة ميت غمر - مركز ومدينة السنبلاوين ) .
وثمن " مختار " دور وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم كافة اوجه الدعم والرعاية للأسر المستحقة من خلال برامج الوزارة المتنوعة في مختلف مدن وقري المحافظة .
ومن جانبه أوضح " وكيل وزارة التضامن الاجتماعي " أن الفاعليات التي سوف تستهدف الأسر الأولي بالرعاية من خلال أولا : تقديم مشروعات تمكين اقتصادي كالمشروعات الصغيرة للمرأة المعيله وتوفير فرص عمل للشباب وتنظيم ملتقيات توظيف مع عدد من شركات القطاع الخاص ، ثانيا : أوجه الرعاية الصحية بالتنسيق مع مديرية الصحة بالدقهلية من خلال إقامة قافلة طبية تضم كافة التخصصات ، وتفعيل برنامج 2 كفايةوتقديم وسائل لتنظيم الأسرة وتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان كما تتضمن الكشف المبكر على الاعاقة للاطفال اقل من ٣ سنوات والتوعيه بالالف يوم الذهبيه للطفل، بالإضافة الي تنفيذ فاعليات رياضية وثقافية تستهدف أبناء مصر ، وايضا استهداف مشرفى الحضانات لرفع قدراتهم الادارية والفنية في مجال الطفولة المبكرة ،وعرض النماذج المطوره  ثالثا : برنامج الحماية الاجتماعية وتشمل حزمة من المساعدات للأسر الأولى بالرعاية وخدمات برنامج تكافل وكرامه سواء تسجيل التظلمات للحالات التي سبق رفضها أو الاستعلام وتيسير الاجراءات ،  بالإضافة إلي تيسير المعلومات اللازمة والإجراءات لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة من خلال الاستعلام والتسجيل  .
فضلا عن تضمن الفاعليات العديد من الأنشطة التوعوية وخاصة التربية الأسرية الإيجابية وأهم القضايا التي تضمنها برنامج وعي للتنمية المجتمعية .

قافلة طبية التضامن محافظ الدقهلية وزيرة التضامن الإجتماعى مستشار وزيرة التضامن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 الآن يتراجع بقوة|مفاجأة بأسعار الذهب لأول مرة منذ 45 يومًا

أغلى من نجوم الكرة.. كم يتقاضى خالد الغندور بعد تجديد عقده مع قناة الزمالك؟

مهاجم جديد بالأهلي بـ 120 مليون جنيه .. مفاجأة

مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بعد قرار الحكومة بشأن مزارع الفراخ

عقب صدمته بمبلغ الغرامة.. كهربا يوجه رسالة نارية وغامضة

500 ألف دولار كل سنة.. مفاجأة| الزمالك يصدم كهربا من جديد

صدمة جديدة لـ كهربا قبل موقعة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا

منسي وبلحاج وشبانة بقائمة الزمالك.. اتحاد الكرة يزف خبرًا سارًا لعشاق الأبيض

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية: رفع 370 طن قمامة وأتربة من الشوارع

ترشيحاتنا

وزير السياحة والآثار: تنظيم ورش عمل في 8 مواقع أثرية بالقاهرة والأقصر

وزيرة الهجرة: شيخ الأزهر خير من يتحدث عن التسامح

الاستهانة بـ بوتين.. زيلينسكي يتسبب في كارثة بالجيش الأوكراني

دعاء رفع الأعمال .. 5 كلمات لغفران الذنوب لا ترد قبل المغرب

مجموعة الزمالك.. أزمة تضرب الترجي قبل مواجهة شباب بلوزداد

شافهم في أحضان بعض.. امرأة وعشيقها يحاولان التخلص من الزوج بعد كشف خيانتهما| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس سوداء.. هدى المفتى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

بياكل فضلات.. جمبري الغلابة يثير ضجة لهذا السبب

بعدما استعادته مصر.. لماذا تصدر التابوت الأخضر المسروق محركات البحث

باستخدام 3500 مشبك غسيل.. محمد حسين يبدع في مجسم قلعة قايتباي.. صور

فيديو

لماذا بكى على المسرح ؟.. تفاصيل حفل محمد فؤاد بلبنان.. فيديو جراف

مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة.. صرح عملاق ينضم لمنظومة الصحة بمصر

عمر السعيد: ياسمين عز لذيذة وعندها حق والعند خرب البيوت.. فيديو

عودة الحركة المرورية.. انهيار كوبري مشاة في شبرا الخيمة و4 أوناش لرفعه|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

اﻟﻤﺰﻳﺪ