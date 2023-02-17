رفضته 3 مرات.. رنا رئيس تتحدث عن دورها فى أزمة منتصف العمر

أكدت الفنانة رنا رئيس رفضها للدور الذى تلعبه فى مسلسل أزمة منتصف العمر ثلاث مرات بسبب خوفها من تجسيد شخصية مريم.



وأضافت رنا خلال حلولها ضيفة على الإعلامية إنجي على فى حلقة برنامجها الشهير أسرار النجوم على إذاعة نجوم أف إم، أنها عندما قرأت سيناريو المسلسل وتحديدا شخصية مريم التى تجسدها ضمن أحداث المسلسل بسبب جرأة الموضوع الذى يناقشة العمل.



أصعب مشهد فى مسلسل أزمة منتصف العمر

وأكدت رنا رئيس أن أصعب مشهد صورته فى العمل هو المشهد الذى تم عرضه فى حلقة اليوم خلال أحداث الحلقة 12 من المسلسل والذى يجمعها بعمر وفيروز.





تفاصيل مسلسل أزمة منتصف العمر

مسلسل “أزمة منتصف العمر” من إخراج كريم العدل، وبطولة ريهام عبد الغفور، وكريم فهمى، وعمر السعيد، ورنا رئيس، ورشدي الشامي، وركين سعد، وسلوى محمد علي. تدور أحداث مسلسل أزمة منتصف العمر، في إطار اجتماعى، وتجسد ريهام دور ربة منزل متزوجة من رشدي الشامي ولديها ابنة وهي رنا رئيس التي تنشأ بينها وبين كريم فهمي قصة حب.

العمل يتم عرضه على مدار 3 أيام أسبوعيا من الأربعاء إلى الجمعة في الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة عبر منصة شاهد vip.

أزمة منتصف العمر رقم 2 فى الإمارات

استطاع مسلسل أزمة منتصف العمر، أن يتصدّر قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة فى دولة الإمارات ، وذلك عبر منصة شاهد vip .

واحتل مسلسل أزمة منتصف العمر المركز الثاني فى دولة الامارات من أصل 10 مراكز هي الأعلى مشاهدة فى دولة الإمارات