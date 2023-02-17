فرنسا تعلن عن إلغاء شروط الفحص السلبي للقادمين من الصين

أعلنت السلطات الفرنسية إلغاء شروط حيازة المسافرين القادمين إليها من الصين نتيجة فحص سلبي لـ"كوفيد-19" لا تزيد مدته على 48 ساعة.

وكانت فرنسا قد فرضت هذا الإجراء في بداية يناير الماضي، بسبب تفشي الإصابات بفيروس كورونا في الصين.



وقالت السفارة الفرنسية في بكين في بيان نشرته وسائل الإعلام الصينية، مساء أمس الخميس، إنه "ابتداءً من 16 فبراير، لم يعد يُطلب من الركاب المسافرين من الصين إلى فرنسا إبراز نتيجة سلبية ل كفيد -19 لا تزيد مدته على 48 ساعة، ولا تعبئة استمارة صحية تتعلق بكوفيد-19".

وقررت فرنسا أيضاً إلغاء فحوص كوفيد-19 التي كانت السلطات تجريها في المطارات الفرنسية على بعض الركاب القادمين من الصين، من خلال عينات يتم اختيارها عشوائيا.

ولكن البيان شدد على أن شرط وضع كمامة على متن الطائرات المتجهة من الصين إلى فرنسا يبقى ساريا.



وحسب تقارير إعلامية، اعتبر مسؤولون كبار في الصين أن بلادهم حققت انتصارا كبيرعلى فيروس كورونا،وقالوا أن جهود البلاد أدت إلى تلقي أكثر من 200 مليون شخص العلاج اللازم وأن لديها أقل معدل وفيات في العالم، لكنهم حذروا من أنه بينما يستمر وضع الوباء في التحسن داخل البلاد، لا يزال فيروس كورونا ينتشر على مستوى العالم ويواصل التحور.



ويذكر أن الصين قد تخلت، في ديسمبر الماضي، عن سياساتها الصارمة في مكافحة الفيروس التي استمرت نحو 3 سنوات، في أعقاب احتجاجات غير مسبوقة على القيود الصارمة، ما أدى لانتشار "كوفيد-19" بين السكان بشكل كبير.