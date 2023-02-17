حان وقت الانضمام للاتحاد الأوروبي.. كلمة زيلينسكي بافتتاح مؤتمر ميونيخ للأمن

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال كلمته أمام مؤتمر ميونخ للأمن اليوم الجمعة، أنه يمكن أن تحقق أوكرانيا الانتصار على القوات الروسية بفضل الدعم المستمر لها، وأن روسيا تحاول الالتفاف على العقوبات المفروضة عليها.

وطالب زيلينسكي بتسريع تسليم الأسلحة المتطورة لألأوكرانيا للتصدي للقوات الروسية في الحرب معها، كما اتهم روسيا بأنها تواصل تهريب نفطها إلى الخارج وبيعه.

وذكر زيلينسكي القادة الأوروبين وطالبهم، قائلاً إنه حان وقت انضمام زيلينسكي إلي الاتحاد الأوروبي.



وانطلق اليوم، افتتاح مؤتمر ميونخ للأمن والذي يضم العشرات من أكبر قادة الدول ومئات الوزراء، وأعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي والعديد من الخبراء وصناع القرار.

ويناقشون في مقر المؤتمر بفندق "بايريشه هوف " أزمة التي بين روسيا وأوكرانيا، ومشاكل الطاقة وخطوط النقل والمياه، والأمن العالمي وكذلك قضايا متعلقة بحقوق الأنسان

وافتتح أعماله وسط أزمة عالمية في الطاقة والغذاء، بعد حرب روسيا على أوكرانيا والذي سيكون محور النقاش في المؤتمر، لأن هذه الحرب أكثر ما تثير رعب وقلق أوروبا ودول العالم، بعد أن شنت روسيا الحرب على أوكرانيا منذ في فبراير امن العام الماضي، بعد أن جائحة كورونا التي اجتاحت العالم بأكمله.

ويشارك في هذا المؤتمر 40 رئيس دولة وحكومة بالأضافة إلى 100 وزير تقريباً.

وأبرز المشاركين في المؤتمر المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وكاملا هاريس نائبة الرئيس الأميركيبالأضافة إلى المسؤولين العرب وعلى رأس القائمة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.



