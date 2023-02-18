زخم ثقافى وفنى لمهرجان أسوان العاشر للثقافة والفنون بمشاركة 21 فرقة

محافظة أسوان عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية ، عروس المشاتى ، والتي تشهد خلال الفترة الحالية زخماً ثقافياً وفنياً كبيراً ، من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والمهرجانات العالمية والدولية .

وفى هذا الصدد نستعرض عبر منصة " صدى البلد " أبرز المهرجانات الحالية ، وهو مهرجان أسوان الدولى العاشر للثقافة والفنون ، والذى تواصل فعالياته وأنشطته المتنوعة في دورته العاشرة التي تستمر في الفترة من 16 إلى 22 فبراير الجارى ، تزامناً مع فعاليات مهرجان تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل السياحية ، وسط مشاركة كبيرة من فرق الفنون الشعبية الأجنبية والعربية والإفريقية والمصرية بإجمالى 21 فرقة .

أجواء ساحرة

وفى أجواء ساحرة تحمل عبق التراث الأصيل والأنغام الفلكورية للفنون الشعبية ، وبحضور أكثر من ألفين متفرج إفتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات مهرجان أسوان الدولى العاشر للثقافة والفنون بمسرح فوزى فوزى الصيفى بمدينة أسوان ، وذلك بمشاركة 21 من فرق الفنون الشعبية الأجنبية والإفريقية والعربية والمحلية، وقد حضر فعاليات الإفتتاح الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد ، والفنان أحمد الشافعى رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية ، ونجوى أحمد مدير عام الثقافة بأسوان ، بجانب ممثلي السفارات ووفود الدول المشاركة ، والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية .

وفى كلمته رحب المحافظ بضيوف أسوان من أعضاء فرق الفنون الشعبية من الدول الأجنبية الصديقة والإفريقية والعربية ، بالإضافة إلى الفرق المصرية ، مؤكداً على أن الثقافة والفن هم أحد أهم جسور التواصل والتقارب بين الشعوب ، بالإضافة إلى دورهم الهام فى تحقيق الترويج والتسويق السياحى لأسوان ، فضلاً عن إضفاء أجواء البهجة والفرحة والسعادة على المواطنين والأهالى بمختلف المراكز والمدن ، وأيضاً لضيوف وزائرى عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية من جميع أنحاء العالم .

ومن جانبها أشارت نجوى أحمد بأن فعاليات مهرجان أسوان الدولى العاشر للثقافة والفنون تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، وبإشراف من الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة .

عبق التراث

وقالت نجوى أحمد بأن المهرجان سيقدم عدد من العروض والإستعراضات الفنية المتنوعة لكافة الفرق المشاركة بـ 14 قصر ثقافة وموقع ثقافى ونادى بمختلف المراكز والمدن على مدار أيام المهرجان ، والجدير بالذكر بأن حفل الإفتتاح أستهل بإفتتاح محافظ أسوان لمعرض الفنون التشكيلية واللوحات الفنية والصور الفوتوغرافية ، بجانب معرض الكتاب ، علاوة على معرض المشغولات اليدوية والحرف البيئية والتراثية ، ثم بدأ الإحتفال بالسلام الوطنى ، أعقبه تقديم العديد من العروض الفنية والإستعراضية التى تعبر عن ثقافات وتراث الشعوب التى تمثلها الفرق الفنية المشاركة بالمهرجان .

وشهد المهرجان تقديم عروض الديفيلية لـ 21 فرقة فنون شعبية مشاركة بالمراكب الشراعية واللنشات على صفحة نهر النيل الخالد منهم 10 فرق فنون شعبية أجنبية وعربية ، و 11 فرقة فنون شعبية مصرية بإجمالى 700 فنان وفنانة الذين يمثلوا 10 فرق أجنبية وعربية هى فلسطين والسودان وسريلانكا واليونان وبولندا والمكسيك ورومانيا وأندونيسيا وكوريا الجنوبية وسلوفاكيا ، بجانب 11 فرقة مصرية هى أسوان وتوشكى والأقصر وقنا وسوهاج وبورسعيد ومرسى مطروح والحرية والإسماعيلية والعريش والشرقية .