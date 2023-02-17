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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

متحف آثار الوادي الجديد يفتح أبوابه بـ 10 جنيهات للتذكرة

متحف اثار الوادي
متحف اثار الوادي الجديد

أعلن متحف آثار الوادي الجديد فتح أبوابه أمام جميع المصريين والأجانب بسعر 5 جنيهات للتذكرة للطلاب المصريين، وبالنسبة للزوار المصريين -غير الطلاب- 10 جنيهات، وبالنسبة للطلاب الأجانب 30 جنيهًا، وللزوار والسياح الأجانب 60 جنيهًا، ضمن احتفالات الذكرى الـ 30 لإنشاء المتحف، لافتًا إلى أن مواعيد الزيارات تبدأ من التاسعة صباحًا والثالثة عصرًا.

وأكد طارق القلعي مدير متحف آثار الوادي الجديد، أن المتحف يحتفل خلال هذه الأيام بالذكرى الثلاثين على إنشائه، الذي تم إنشاؤه يوم 17 فبراير عام 1993، لافتًا إلى أن الهدف من إنشاء المتحف هو عرض القطع الأثرية الموجودة بالمخازن نتاج حفائر منطقة آثار الوادي الجديد المصرية والإسلامية والقبطية والبعثات الأجنبية العاملة بالمنطقة، ونشر الوعي الثقافي والأثري بين سكان الإقليم، ويضم المتحف مجموعة متميزة من القطع الأثرية المعروضة حسب التسلسل التاريخي، بداية من عصور ما قبل الأسرات وحتى عصر أسرة محمد علي.

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ويقع متحف آثار الوادي الجديد بمدينة الخارجة العاصمة الإدارية لمحافظة الوادي الجديد، وترجع فكرة إنشاء متحف آثار الوادي الجديد إلى سبعينيات القرن الماضي، حينما تم إنشاء أول مقر إداري لتفتيش آثار الوادي الجديد عام 1973م، حيث صمم المهندس المعماري حسن فتحي مبنى من الطوب اللبن على طريقة القباب؛ ليكون مقرًّا إداريًّا لتفتيش آثار الوادي الجديد، وكان هذا المبنى يضم صالة طولية كانت هي نواة متحف آثار الوادي الجديد، وعُرض فيها 37 قطعة أثرية نتاج حفائر الدكتور أحمد فخري، وكانت الزيارة مجانًا للجمهور.

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