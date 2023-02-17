رحلة طيران شارتر تغادر أسوان إلى فرنسا وعلى متنها 144 سائحا

غادرت مطار أسوان الدولي، رحلة طيران شارتر سياحية، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الفرنسية باريس، وعلى متنها 144 سائحا؛ بعد زيارتهم للأماكن الأثرية والسياحية داخل مصر .

واستمتع السائحين الفرنسين بجولة سياحية مميزة، لأهم المعالم السياحية والأثرية بمصر، وأيضاً بطقس شتوى دافئ، خاصة جنوب مصر فى أسوان والأقصر، مع زيارة أبرز المعابد الأثرية التى تحكى تاريخ القدماء المصريين وتجسد حضارة مصر العريقة، بالإضافة إلى الاستمتاع بالمواقع السياحية المميزة الموجودة فى الجنوب داخل عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية.

انتعاشة سياحية

وتشهد أسوان خلال موسم الشتاء الحالى انتعاشة سياحية كبيرة واستقبال أفواج السياحة الدولية من شتى أنحاء العالم، للاستمتاع بزيارة المعالم الأثرية والسياحية، ومن أبرزها معابد أبوسمبل وفيلة وكوم أمبو وإدفو وكلابشة والمسلة الأثرية الناقصة ومتحفى الإلفنتين والنوبة، بجانب قضاء رحلات سياحية مميزة وسط احضان الطبيعة فى القرى النوبية وجولات السياحة النيلية بأسوان.