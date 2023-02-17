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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق أسوان - القاهرة الزراعى

حادث- ارشيفية
حادث- ارشيفية

تعرض 3 أشخاص مساء الجمعة لإصابات متفرقة فى الجسم فى حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الزراعى السريع أسوان / القاهرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دراو المركزى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص أجرة وسيارة نقل، على الطريق الزراعى السريع أسوان / القاهرة ، بالقرب من قرية الأعقاب مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، تم نقلهم بثلاث سيارات إسعاف إلى مستشفى دراو المركزى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة. 

ممدوح رسلان يتفقد الخط الساخن لمياه أسوان ويشيد ببرامج التوعية

 

 

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