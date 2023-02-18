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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل هناك علاقة بين الإجهاض و جلطات الساق لدى السيدات؟

حسام موافى
حسام موافى

أبدى الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، تعجبه من رسالة أحدى السيدات التي تعاني من الإصابة بجلطة في ساقها، ورغبتها في الطلاق وعدم استمرارها في العلاقة الزوجية، كما أنها تخشى أن تسبب الجلطة إجهاض وعدم إنجاب أطفال مستقبلا.


وأضاف حسام موافي خلال تقديم «ربي زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك علاقة بين الإصابة بجلطات الساق، والإجهاض لدى السيدات، وعادة ما تكون هذه الجلطات سببا في إجهاض العديد من السيدات الحوامل.

وتابع حسام موافي: يجب على السيدات اللاتي تعانين من مرض « الفوسفوليبيد»،  الذهاب للطبيب المختص وإجراء الفحوصات الطبية الدقيقة والحصول على رعاية صحية عالية.

الزواج ليس صفقة تجارية


وأوضح الدكتور حسام موافي ، أن تعامل زوج  «صاحبة الرسالة» مع زوجته، والتمسك بها، كان في منتهى الرجولة، والاحترام، ولم يتخلى عن زوجته لوجود مرض معين بها، موضحًا أن الزواج ليس صفقة تجارية حال وجود مرض في أحد الزوجين يطلب الطرف الأخر الطلاق، مؤكدًا أن الزواج مودة ورحمة وتحمل الطرفين وتقبلهم لعيوب بعضهما البعض.

طبيب أطفال الاجهاض العين الطلاق فوسفوليبيد حسام موافي

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هل هناك علاقة بين الإجهاض و جلطات الساق لدى السيدات؟

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