مارس المقبل.. راغب علامة يطير إلى أمريكا لإحياء حفلتين بشيكاغو وكاليفورنيا

أعلن الفنان راغب علامة عن استعداده للسفر إلى أمريكا بداية شهر مارس المقبل، لإحياء حفلتين بولاية شيكاغو وكاليفورنيا.



الحفل الأول بشيكاغو يوم 4 من شهر مارس القادم، على أن يحي الحفل الثاني فى مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا.





راغب علامة فى الأردن

وأحياء راغب مساء أمس الجمعة حفل غنائى بالأردن ضمن احتفالات المدينة بعيد الحب، وقدم راغب علامة خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغاني القديمة والجديدة التى تفاعل معها الجمهور.





راغب علامة يحتفل بعيد ميلاده

واحتفل المطرب راغب علامة بعيد ميلاده فى حفل اقتصر على وجود عدد قليل من أصدقائه وأفراد اسرته حيث قامت زوجته جيهان علامة بنشر فيديو يجمعها براغب اثناء الاحتفال وظهر الثنائى وهما يرقصان سويا على بعض الأغاني الأجنبية.



