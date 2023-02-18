عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

الحلق اللي عامل قلق.. أحلام تثير ضجة على الفيسبوك

صدى البلد

أثارت المطربة أحلام الشمسي ، موجة  واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في حفلها الأخير بالرياض، والذي أطلق عليها الليلة الماسية، حيث ظهرت بإطلالة غريبة أثارت دهشة جمهورها بسبب ارتداؤها حلق ضخم .

حلق احلام يثير ضجة واسعة 

أحيت المطربة أحلام، حفلا غنائيا ضخما على مسرح أبو بكر سالم بالرياض، بصحبة فرقتها الموسيقية بقيادة الموسيقار وليد الفايد.

وظهرت أحلام، خلال الحفل بإطلالة مختلفة اثارت دهشة جمهورها وتحديدا فى الإكسسوارات التى ظهرت بها على المسرح ومن أهمها الحلق الذي كان يبدو غريبًا بعض الشىء بسبب ضخامة حجمة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

حلق أحلام حفلة احلام احلام الشمسي حلق احلام الضخم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

270 جنيهًا|أسعار الذهب تواصل التراجع..ومفاجأة في عيار 21 لأول مرة منذ شهرين

موعد زيادة المعاشات 2023 وحقيقة الزيادة الاستثنائية

قرار عاجل من بعثة الأهلي بالسودان.. تفاصيل

مباراة الأهلي والهلال السوداني ..تردد القنوات المجانية الناقلة وموعد المواجهة

مفاجأة| قرار غير متوقع من محمود كهربا بشأن غرامة الزمالك

ليس لها علاقه بالغرامة|صدمة مدوية جديدة لكهربا بسبب جمهور الاهلي

تنازل لنجلته عن الدعوى.. تحول جديد في مسار قضية قاتلة والدتها ببورسعيد

حسبي الله ونعم الوكيل.. مصطفي شلبي يعلق على تسريب عقده مع الزمالك

موضوعات متعلقة

القطط رفضت أكلها.. سيدة تعثر على فضلات فئران في اللانشون

جلطة في شريان حساس.. تطورات الحالة الصحية لنجل محمد ثروت

الأرض تحركت 7 أمتار.. إدارة الكوارث التركية تكشف عن تداعيات كبرى للزلزال|فيديوجراف

متشتريهاش قديمة ولا مبشورة .. أسرار عن تخزين الجبنة الرومي

النادي لا يترك لاعبيه .. تدخل عاجل من إدارة الأهلي لحل أزمة كهربا

لهذا السبب.. الفنانة ليلى طاهر تعلن اعتزالها الفن بلا رجعة

أحدثهم محمد فؤاد.. نجوم وقعوا ضحية عمليات نصب| فيديو جراف

أنت في حفظ الله وقلبي.. رسالة طفلة سورية لوالدها من تحت الأنقاض

ترشيحاتنا

مفاجأة في درجات الحرارة وموعد تحسن حالة الطقس.. فيديو

مجدي عبد الغني عن مواجهة الأهلي والهلال السوداني: مباراة صعبة ومنافس عنيد

استبعاد كهربا من مواجهة الهلال بسبب نزلة برد| تفاصيل

بعد تألقه.. نبيل الحلفاوي يعلق على أداء لاعب الزمالك

الحلق اللي عامل قلق.. أحلام تثير ضجة على الفيسبوك

مفاهيم خاطئة عن اضطراب القولون العصبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قماش صالون| تعليق صادم من خبير موضة على فستان أحلام

بفستان لامع.. نادين نجيم تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

للمراهقين.. وصفات سحرية للتخلص من الوزن الزائد

4 أمور تكشف استغلالك من شخص أخر دون أن تشعر

فيديو

تراجع أسعار الذهب اليوم واستقرار الدولار في البنوك.. فيديو

تماثيل فرعونية.. حقيقة مقبرة بني سويف الأثرية| فيديو جراف

منشد الشارقة: قلقت من لطفي بوشناق.. وأجلت زواجي بسبب المسابقة

وشم ابنة رانيا فريد شوقي يثير ضجة.. ما القصة| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

اﻟﻤﺰﻳﺪ