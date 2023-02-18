الحلق اللي عامل قلق.. أحلام تثير ضجة على الفيسبوك

أثارت المطربة أحلام الشمسي ، موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في حفلها الأخير بالرياض، والذي أطلق عليها الليلة الماسية، حيث ظهرت بإطلالة غريبة أثارت دهشة جمهورها بسبب ارتداؤها حلق ضخم .

حلق احلام يثير ضجة واسعة

أحيت المطربة أحلام، حفلا غنائيا ضخما على مسرح أبو بكر سالم بالرياض، بصحبة فرقتها الموسيقية بقيادة الموسيقار وليد الفايد.

وظهرت أحلام، خلال الحفل بإطلالة مختلفة اثارت دهشة جمهورها وتحديدا فى الإكسسوارات التى ظهرت بها على المسرح ومن أهمها الحلق الذي كان يبدو غريبًا بعض الشىء بسبب ضخامة حجمة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.