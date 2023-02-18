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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الأوكراني يكشف سرًّا حربيًّا.. ويعلن شروط قبول السلام مع روسيا

وزير الخارجية الأوكراني
وزير الخارجية الأوكراني

أكد وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، أن تحقيق السلام مع روسيا؛ مشروط بعودة كل الأراضي، وتعويض الأوكرانيين عن الخسائر، لافتًا إلى أنه يجب على روسيا أن تُغير من سلوكها.

وأضاف كوليبا، في مؤتمر صحفي خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، أن الرئيس فولوديمير زينليسكي تحدث مع أعضاء في حلف شمال الأطلسي، بشأن الضمانات الأمنية لوقف الحرب، مؤكدًا أن أفضل الضمانات لبلاده؛ يتمثل في الانضمام لـ«الناتو».

ولفت إلى أنه طالما ظل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منصبه؛ ستكون هناك مشاكل بين روسيا وأوكرانيا، موضحًا أن النصر بالنسبة لبلاده؛ هو عودة كل أراضيها والتعويض.

وشدد وزير الخارجية الأوكرانية، على ضرورة ضمان عدم اعتداء روسيا على أي دولة في أوروبا.

وقال كوليبا: سأخاطر بالقول إن أوكرانيا ستحصل على طائرات قتالية من الحلفاء، إنها مسألة وقت وإجراءات.

وأضاف أن الحلفاء وعدوا كييف بدبابات قتالية، وأن المحادثات جارية بشأن إرسال صواريخ بعيدة المدى، لافتًا إلى أن الشركاء الدوليين مترددون في تقديم طائرات مقاتلة.

روسيا صواريخ أوكرانيا وزير الخارجية الأوكراني

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