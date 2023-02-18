محافظ الدقهلية: الذكاء الاصطناعي يوفر سرعة وكفاءة العمل ويساعد على اتخاذ قرارات أفضل

شارك الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، والدكتور محمد ربيع نصر رئيس مجلس امناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا اليوم السبت في المؤتمر الهندسي الدولي للابتكار والبحوث التطبيقية من داخل معهد الدلتا للهندسة والتكنولوجيا بطلخا تحت عنوان " تطبيقات مبتكرة وذكية للذكاء الاصطناعي في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات " .



جاء ذلك بحضور عمداء كلية الهندسة جامعة المنصوره وكلية الهندسة جامعة الدلتا ، ونخبة من العلماء والباحثين والخبراء من مصر والدول العربية والأوروبية ، والمهندس رضا الشافعي عضو مجلس الشيوخ ونقيب المهندسين بالدقهلية ، والمحاسب محمد امين رئيس مركز ومدينة طلخا .

وأكد " المحافظ " علي أن فخامة رئيس الجمهورية يولي البحث العلمي أهمية كبيره باعتباره الأداة الأساسية لتقدم الدول ونمو اقتصادها ، من خلال دعم شباب الباحثين في كافة المجالات لوضع مصر في مصاف الدول المتقدمة.



وأشار " مختار " الي أن الذكاء الاصطناعي له أهمية مستقبلية كبيرة في كافة المجالات والعلوم منها الاقتصاد والتعليم والطب والإدارة والصناعة والأمن السيبراني.



وقال " المحافظ " إن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تعمل على تحسين أداء المؤسسات وانتاجيتها عن طريق اتمام المهام التي كانت تتطلب قوة بشرية كبيرة ، كما يمكن للذكاء الاصطناعي فهم البيانات على نطاق واسع لا يمكن لأي إنسان تحقيقه .



كمال قال " مختار " إن الذكاء الاصطناعي يوفر سرعة وكفاءة أعلى في أداء العمل ويساعد على اتخاذ قرارات أفضل ويوفر مستوى أعلى من أجل التطوير والنمو.



وأكد " المحافظ " علي أن الذكاء الاصطناعي سيقوم بتغيير جذري في الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم وخاصة الأساليب التي تعتمد على البيانات مثل التعلم الآلي .



ومن جانبه أشار " الدكتور محمد ربيع " الي أن الهدف من المؤتمر هو مناقشة الافكار البحثية المتطورة لخدمة قضايا خطة الدولة للتنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030 ، وان جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا تعمل بكل قوة علي تقديم كافة أوجه الدعم لهذا المجال ، ومن هذا المنطلق أنشأت كلية متخصصة في الذكاء الاصطناعي وتعمل علي إخراج جيل من الشباب متفوق في مجال الذكاء الاصطناعي لرفع راية مصر في سماء المحافل الدولية .



وفي نهاية المؤتمر قدم رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا درع الجامعة الي " محافظ الدقهلية" تقديراً لمشاركته في هذا المؤتمر ودعم الجامعة الدائم في كافة الأنشطة والمؤتمرات التي تعقدها ، كما تم تكريم عدد من المشاركين في المؤتمر من مختلف التخصصات .

والجدير بالذكر أن محاور المؤتمر تتناول تطبيقات مبتكرة وذكية للذكاء الإصطناعي في مجال تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات ، هندسة التشييد والبناء، قضايا المياه والطاقة ، المدن الذكية والعمارة المستدامة ، ويستمر المؤتمر علي مدار يومين 18 و 19 فبراير الجاري .

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