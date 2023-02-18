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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فوز 3 طالبات بجامعة العريش بجائزة الفتاة الأكثر تميزا بالشيخ زويد ورفح

توزيع جائزة الفتاة
توزيع جائزة الفتاة الأكثر تميزا بالشيخ زويد ورفح

فازت ٣ طالبات من أبناء الشيخ زويد ورفح محافظة شمال سيناء،  بجائزة الدكتورة أمل سلامه نصر الله للفتاة الأكثر تميزًا بالشيخ زويد لعام٢٠٢٢ ، والتي تقام للعام السادس على التوالي.  

فازت بالمركز الاول في نسختها السادسة نور ازويد الطالبة بكلية الطب البشرى جامعة العريش . ، و فازت بالمركز الثانى الطالبة براءة احمد مصطفى الطالبة بكلية الطب البشرى جامعة العريش و فازت بالمركز الثالث الطالبة نعمه محمود عامر الطالبة بكلية التربية جامعة العريش.

وقد خصصت الجائزة  مبلغ ١٥ الف جنيه للمركز الاول و١٠ آلاف جنيه للمركز الثاني و٥ آلاف جنية للمركز الثالث.

تهدف الجائزه إلى خلق فتيات متميزات من خلال النهوض بالتعليم  وفتيات قادرات على التغيير  والتحدي من خلال افكار بناءة تخدم المجتمع المحيط بشكل خاص والوطن بشكل عام خاصة في هذه البقعة الغالية من ارض الوطن.


شمل حفل التكريم  ١٤ طالبة من المشاركات هذا العام بمبلغ مالى وشهادة تقدير بالاضافة لفريق المتطوعين الذين عملوا على تطوير مدرستي العوايضة الابتدائية بالشيخ زويد و نجع شيبانة الابتدائية برفح.

جائزة الدكتورة امل نصرالله للفتاة الاكثر تميزاً بالشيخ زويد ورفح تقبل الطالبات الحاصلات على الثانوية العامة من إدارتي رفح والشيخ زويد ورفح بمجموع ٧٠% فاكثر وتتولى لجنة الحكم الاختيار من خلال عدد من الاختبارات على اثرها يتم اختيار المراكز الثلاث الاولى .


وقد خصصت الجائزة  مبلغ ١٥ الف جنيه للمركز الاول و١٠ آلاف جنيه للمركز الثاني و٥ آلاف جنيه للمركز الثالث.

تهدف الجائزه إلى خلق فتيات متميزات من خلال النهوض بالتعليم  وفتيات قادرات على التغيير  والتحدي من خلال افكار بناءة تخدم المجتمع المحيط بشكل خاص والوطن بشكل عام خاصة في هذه البقعة الغالية من ارض الوطن.

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مسابقة لاختيار أجمل نادي ومركز شباب بمحافظة شمال سيناء

الشيخ زويد طالبات الأكثر تميز ا جائزة الفتاة

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