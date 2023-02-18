مجموعة السبع الكبار تؤكد أهمية استمرار وتوسيع صفقة الحبوب

أكد وزراء خارجية مجموعة السبع يوم السبت على أهمية مواصلة وتوسيع مبادرة حبوب البحر الأسود ودعوا موسكو إلى تسريع عمليات التفتيش ووتيرة العمليات لتلبية الطلب العالمي.

وجاء في البيان أن أعضاء مجموعة السبع.. أعادوا التأكيد على الأهمية الحاسمة لمواصلة مبادرة حبوب البحر الأسود وتوسيعها ، وشددوا على حاجة السلطات الروسية إلى زيادة وتيرة عمليات التفتيش والعمليات لتلبية الطلب العالمي'.

انعقدت قمة وزراء خارجية مجموعة السبع على هامش مؤتمر ميونخ للأمن ، والذي سيستمر حتى يوم الأحد.

وفي يوليو 2022، أبرمت روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة صفقة لتوفير ممر بحري إنساني للسفن التي تنقل المواد الغذائية والأسمدة من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.

وهي جزء من اتفاقية شاملة توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا والتي تتضمن أيضًا مذكرة تفاهم بين روسيا والأمم المتحدة وتفرج عن صادرات الحبوب والأسمدة الروسية في البحر الأسود.

في الخريف الماضي، تم تجديد صفقة الحبوب، التي كان من المقرر أن تنتهي صلاحيتها في 19 نوفمبر ، لمدة 120 يومًا أخرى ومن المقرر الآن أن تنتهي في 18 مارس إذا لم يتم تجديدها مرة أخرى.

وانتقدت موسكو الأمم المتحدة لفشلها في الوفاء بالتزاماتها في الاتفاق بشأن تسهيل الصادرات الزراعية الروسية إلى الدول التي تحتاجها.