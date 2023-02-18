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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

آثار .. قرار عاجل بشأن تاجر مخدرات بالدقهلية

صوره من الضبط
صوره من الضبط

قرر محمود دراز و عمرو الجندي ،وكلاء النيابة الكلية وتحت إشراف المستشار محمد نصر، رئيس النيابة وبإشراف المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، بالدقهلية تجديد حبس تاجر مخدرات 15 يوم على ذمة التحقيقات بعد ورود تقرير منطقة الآثار بثبوت أثرية 326 قطعة قد تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات بمنطقة شرق الدلتا  في محافظة الدقهلية من العثور عليها بجانب 31 قطعة غير أثرية، وكميات وأوزان مختلفة من مخدر "الحشيش والأيس والعقاقير المخدرة"وأدوات بيعهم، وأقر ار المتهم بحيازته للمضبوطات.


قرر وكلاء النيابة إيداع المضبوطات بمخازن وزارة الآثار بمنطقة تل الربع بمركز تمي الأمديد لكونها مقتنيات أثرية مع استمرار حبس المتهم.

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