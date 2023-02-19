اليوم.. آخر موعد لتقديم الالتماسات على نتائج الترم الأول بآداب عين شمس

أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس عن آخر موعد لغلق باب الالتماسات على امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأكدت كلية الآداب عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن آخر موعد للتقدم بالتماس اليوم الأحد الموافق 19 فبراير.

أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس أن نتائج الدراسات العليا لكلية الآداب ظهرت الآن عبر نظام الـ UMS.

‏https://ums.asu.edu.eg/

أوضحت كلية الآداب جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية أن الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية لم يتمكنوا من معرفة النتائج.

وناشدت إدارة كلية الآداب جميع طلاب الدراسات العليا بمراجعة صفحاتهم الشخصية على نظام جامعة عين شمس الإلكتروني UMS لمعرفة نتائجهم للفصل الدراسى الأول ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ .

وكان قد نظمت كلية الآداب جامعة عين شمس، ممثلة في مركز الإبصار الإلكتروني، دورة تدريبية لطلاب الثلاث مراحل بمعاهد منطقة القاهرة الأزهرية الأكفاء وضعاف البصر للتدريب على استخدامات الكمبيوتر في المجال التعليمي، بمعامل المركز.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برعاية ذوى الهمم ودعمهم في كل المجالات وتحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور حنان كامل القائم بأعمال عميد كلية الآداب ، وإشراف االدكتور نادية حشيش مديرة مركز الإبصار الإلكتروني .

واستمرت الدورة لمدة ثلاثة أيام، تعرف من خلالها الطلاب الذين بلغ عددهم ٣٠ طالب على الجانب النظرى والعملي لماهية الكمبيوتر ومكوناته واستخداماته، كما تم التدريب على استخدام البرنامج الناطق كأداة من أدوات التكنولوجيا المساعدة على زيادة التحصيل الدراسي بدون معوقات، بالإضافة الى التعريف بأساسيات الكتابة ومكونات لوحة المفاتيح، والتعامل مع المواد التعليمية بالكتابة والاستماع.

كما شارك في إعداد وتنفيذ الدورة كل من ريهام عاصم أمينة المركز، أسماء فايد عوض، فاطمة محمد عبدالرحمن من إدارة رعاية الطلاب بمنطقة القاهرة الأزهرية، كما قام بالتدريب مسئولي التدريب بالمركز محمد فتوح، ضياء أحمد، صالح سيد محمد، خالد حمدي.