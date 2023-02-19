ضياء السيد: هناك عناصر مبشرة في منتخب الشباب.. ولابد من حضور الجماهير

أكد ضياء السيد نجم الأهلي السابق، أن منتخب مصر للشباب يملك العديد من اللاعبين المميزين القادرين على قيادة الفراعنة لحصد كأس الأمم الأفريقية.

قال ضياء السيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: " منتخب مصر للشباب وقع في مجموعة صعبة في كأس الأمم، ولكن المنتخب يملك لاعبين مميزين في الجيل الحالي".

أضاف: "البطولة على ملعبنا، وهناك عناصر مبشرة للغاية في منتخب مصر للشباب".

وواصل: "كُلنا ثقة في الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب، ولازم الجمهور يملى الملعب، خاصة في مباراة الافتتاح".

واختتم: "الفوز في مواجهة الافتتاح سيمنح الجماهير أملا كبيرا للغاية وسيزيد الجمهور بشكل تدريجي".