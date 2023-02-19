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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي يعلن موعد بطولة الجمهورية لألعاب القوى

صدى البلد

أعلن الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي، برئاسة أحمد آدم، موعد إقامة بطولة الجمهورية لألعاب القوى التي يستضيفها المركز الأولمبي بالمعادي.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة في 26 فبراير المقبل، بالمركز الأولمبي بالمعادي، بمشاركة 194 لاعبا ولاعبة، من ضمن 28 هيئة رياضية تشارك في البطولة.

وكانت آخر بطولة للجمهورية شهدت حضور 140 لاعبا ولاعبة.

في سياق آخر، تم اختيار الدكتور أحمد آدم نائبا لرئيس لجنة البوتشا بالاتحاد العربي للرياضيين ذوي الإعاقة.

وتتكون لجنة البوتشا  بالاتحاد العربي لرياضة ذوي الإعاقة من كل من: لطفي بلعبيد رئيسا، وأحمد آدم نائبا، وشربال رضوان مقررا، وعادل جاسم الرجيي عضوا، وسمر محفوظ عضوا.

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الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي بطولة الجمهورية المركز الأولمبي ة احمد ادم بطولة الجمهورية الألعاب القوي

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