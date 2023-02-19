عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يفتتح عددا من المشروعات الخدمية في قطاعات التعليم والتموين

صورة من الحدث
صورة من الحدث

افتتح الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عددا من المشروعات الخدمية بمراكز المنصورة ودكرنس ومنية النصر في قطاعات التعليم والتموين بتكلفة 25.5 مليون جنيه.

وأكد المحافظ أن رئيس الجمهورية يولي قطاعات التعليم والصحة والتموين اهتماما كبيرا لتلبية متطلبات المواطنين، موجهاً بتوفير الدعم الكامل لهذه القطاعات من خلال توفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة هذه القطاعات.

جاء ذلك بحضور المحاسب السيد دايرة، وكيل وزارة التموين، وناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس هشام عطية، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، والنائبة شيماء نبيه، عضو مجلس النواب، والدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة دكرنس، والمحاسب محمد عبد الباقي، رئيس مركز ومدينة منية النصر.

وفي قطاع التعليم، افتتح "مختار" مدرسة محمد أنيس الثانوية المشتركة بقرية ميت مزاح مركز المنصورة، بإجمالي عدد فصول 21 فصلا تعليميا بتكلفة إجمالية 8 ملايين و600 ألف جنيه.

كما افتتح المحافظ مدرسة ميت النحال للتعليم الأساسي بمركز دكرنس بعد إحلالها وتطويرها بتكلفة إجمالية 6 ملايين و600 ألف جنيه.

وافتتح أيضا مدرسة معوض السعيد معوض الابتدائية إنشاء جديد بقرية الرياض مركز ومدينة منية النصر، بإجمالي 16 فصلا بتكلفة إجمالية بلغت 9 ملايين جنيه.

وتفقد المحافظ المدارس عقب الافتتاح للاطمئنان علي سير العملية التعليمية، والتقي بالطلاب والمعلمين، ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير هيئة الأبنية التعليمية بتنجيل جميع الملاعب بالمدارس لتمكين الطلاب من ممارسة الأنشطة الرياضية داخل المدرسة.

وافتتح "مختار" مركز خدمة المواطنين المطور بكفر علام التابع لمركز ومدينة منية النصر، والذي تم إنشاؤه على مساحة 120 مترا مربعا، ويضم 4 شبابيك بتكلفة إجمالية 1 مليون و200 ألف جنيه تقريبا.

وفي لفتة إنسانية، استجاب المحافظ لطلب أحد المواطنين من ذوي القدرات الخاصة من أبناء قرية الرياض مركز منية النصر لتوفير حياة كريمة له، وعلى الفور أمر بصرف مساعدة مالية عاجلة له، وكلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية بسرعة اتخاذ جميع الإجراءات لتسجيله على برنامج “تكافل وكرامة” لتوفير معاش شهري ثابت، والتنسيق مع رئيس مجلس مدينة منية النصر لبحث إقامة كشك وتجهيزه بالكامل.

وأشاد "مختار" بدور المجتمع المدني بالدقهلية الذي ضرب أروع المثل في المشاركة المجتمعية من خلال المشاركة في بناء المدارس والمساجد وتطوير المستشفيات، ودعم جميع القطاعات الخدمية لخدمة المواطنين.

 

FB_IMG_1676804745591
FB_IMG_1676804745591
FB_IMG_1676804741173
FB_IMG_1676804741173
FB_IMG_1676804733497
FB_IMG_1676804733497
FB_IMG_1676804729560
FB_IMG_1676804729560
FB_IMG_1676804725311
FB_IMG_1676804725311
FB_IMG_1676804721408
FB_IMG_1676804721408
FB_IMG_1676804717321
FB_IMG_1676804717321
FB_IMG_1676804712663
FB_IMG_1676804712663
FB_IMG_1676804459129
FB_IMG_1676804459129
محافظ الدقهلية المشروعات الخدمية وكيل وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التموين زارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رش بنج واشتباكات.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الأهلي والهلال السوداني

فضحتها على الفيسبوك.. ربة منزل تنشر مجموعة صور مخلة لجارتها الثلاثينية

كيلو الفراخ بـ60 جنيهًا فقط.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن

محدش خد باله.. ميدو يكشف مفاجأة بالصور في هدف الهلال أمام الأهلي

صفقات الزمالك.. قرار قضائي عاجل فى قضية مرتضى منصور ضد اتحاد الكرة

قرار عاجل ومفاجئ لـ كولر يصدم لاعبي الأهلي بعد الخسارة من الهلال

الذهب يتراجع لأول مرة منذ 70 يومًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الصفقة تمت.. تعرف على خليفة أشرف بن شرقي في الزمالك

موضوعات متعلقة

وكيل صحة الدقهلية يجتمع مع مديرى الإدارات لمتابعة انتظام العمل

ترشيحاتنا

إيران تنفي سقوط قتلى في الضربة الإسرائيلية بسوريا

بيان عاجل لـ سوريا بشأن الغارات الإسرائيلية على العاصمة دمشق

الزراعة : الاطمئنان على الحالة العامة لجميع المحاصيل والاستغلال الأمثل للمساحات

ملتزمون حتى تحقيق السلام.. أول تعليق للبرهان عن اتفاق جوبا

أبدعت في دور أرخم طفلة.. شاهد سو في الكبير أوي أصبحت ملكة جمال

ضبط 8 أشخاص بالقاهرة لاتجارهم في النقد الأجنبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نام بالعدسات فأصابه العمى.. شاب أمريكي يفقد عينه فجأة| تفاصيل

طريقة عمل العجة بوصفة اقتصادية

فيديو صادم.. شخص يشعل النيران في طرحة زفاف ورد فعل غريب للعريس

بالحجاب.. شقيقة محمد رمضان تثير ضجة بظهورها| شاهد

فيديو

تحذير من حالة الطقس .. بيان هام من الأرصاد الجوية

معروفة باسم جيش الطين.. أعظم مقبرة تاريخية لم يتمكن العلماء من فتحها

زلزال تركيا وسوريا بفعل فاعل .. تصريحات رسمية تركية أثارت الجدل "فيديوجراف"

قطر تعرض شراء نادي مانشستر يونايتد بـ 5 مليارات دولار.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

اﻟﻤﺰﻳﺪ