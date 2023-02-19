محافظ الدقهلية يفتتح عددا من المشروعات الخدمية في قطاعات التعليم والتموين

افتتح الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عددا من المشروعات الخدمية بمراكز المنصورة ودكرنس ومنية النصر في قطاعات التعليم والتموين بتكلفة 25.5 مليون جنيه.

وأكد المحافظ أن رئيس الجمهورية يولي قطاعات التعليم والصحة والتموين اهتماما كبيرا لتلبية متطلبات المواطنين، موجهاً بتوفير الدعم الكامل لهذه القطاعات من خلال توفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة هذه القطاعات.

جاء ذلك بحضور المحاسب السيد دايرة، وكيل وزارة التموين، وناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس هشام عطية، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، والنائبة شيماء نبيه، عضو مجلس النواب، والدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة دكرنس، والمحاسب محمد عبد الباقي، رئيس مركز ومدينة منية النصر.

وفي قطاع التعليم، افتتح "مختار" مدرسة محمد أنيس الثانوية المشتركة بقرية ميت مزاح مركز المنصورة، بإجمالي عدد فصول 21 فصلا تعليميا بتكلفة إجمالية 8 ملايين و600 ألف جنيه.

كما افتتح المحافظ مدرسة ميت النحال للتعليم الأساسي بمركز دكرنس بعد إحلالها وتطويرها بتكلفة إجمالية 6 ملايين و600 ألف جنيه.

وافتتح أيضا مدرسة معوض السعيد معوض الابتدائية إنشاء جديد بقرية الرياض مركز ومدينة منية النصر، بإجمالي 16 فصلا بتكلفة إجمالية بلغت 9 ملايين جنيه.

وتفقد المحافظ المدارس عقب الافتتاح للاطمئنان علي سير العملية التعليمية، والتقي بالطلاب والمعلمين، ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير هيئة الأبنية التعليمية بتنجيل جميع الملاعب بالمدارس لتمكين الطلاب من ممارسة الأنشطة الرياضية داخل المدرسة.

وافتتح "مختار" مركز خدمة المواطنين المطور بكفر علام التابع لمركز ومدينة منية النصر، والذي تم إنشاؤه على مساحة 120 مترا مربعا، ويضم 4 شبابيك بتكلفة إجمالية 1 مليون و200 ألف جنيه تقريبا.

وفي لفتة إنسانية، استجاب المحافظ لطلب أحد المواطنين من ذوي القدرات الخاصة من أبناء قرية الرياض مركز منية النصر لتوفير حياة كريمة له، وعلى الفور أمر بصرف مساعدة مالية عاجلة له، وكلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية بسرعة اتخاذ جميع الإجراءات لتسجيله على برنامج “تكافل وكرامة” لتوفير معاش شهري ثابت، والتنسيق مع رئيس مجلس مدينة منية النصر لبحث إقامة كشك وتجهيزه بالكامل.

وأشاد "مختار" بدور المجتمع المدني بالدقهلية الذي ضرب أروع المثل في المشاركة المجتمعية من خلال المشاركة في بناء المدارس والمساجد وتطوير المستشفيات، ودعم جميع القطاعات الخدمية لخدمة المواطنين.

FB_IMG_1676804745591

FB_IMG_1676804741173

FB_IMG_1676804733497

FB_IMG_1676804729560

FB_IMG_1676804725311

FB_IMG_1676804721408

FB_IMG_1676804717321

FB_IMG_1676804712663