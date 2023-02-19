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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«العلاج الحر» بالدقهلية توصي بغلق 9 منشآت مخالفة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر شنت حملات موسعة خلال الأسبوع الماضي على عدد من المنشآت الطبية "الخاصة"، ومرت على عدد من العيادات، والمراكز الطبية والمستشفيات، مؤكدا عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

وبدوره، أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أنه جرى المرور على 123 منشأة طبية، تشمل 62 عيادة خاصة، و34 مركزا طبيا ومعملين، من بينها12 مركزاً ومعملاً غير مرخصين.

وأشار إلى استصدار قرارات إغلاق لـ9 منشآت مخالفة، وإعادة فتح 11أخرى، مؤكدا حرص صحة الدقهلية على الالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوى؛ حفاظا على حياة المواطنين، وتماشيًا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو "حياة كريمة" للمواطنين.
#العلاقات_العامة_لصحة_الدقهلية

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