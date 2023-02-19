فقد عقله.. تصريحات ماكرون بشأن “هزيمة” روسيا تثير جدلا واسعا

قال السياسي الفرنسي وعضو البرلمان الأوروبي السابق، فلوريان فيليبو، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يناقض ما قاله خلال مؤتمر ميونيخ، قائلا إن فرنسا لم تكن تريد أبدا "هزيمة" روسيا.

وكتب فيليبو على “تويتر”: “عند عودته من ميونيخ، قال ماكرون عكس ما قاله سابقًا: "لا تسحقوا روسيا. هذا الرجل فقد عقله تمامًا! لكن الحقيقة هي أنه يجرنا من خلال الناتو والاتحاد الأوروبي إلى القهر العسكري المجنون!”

وفي وقت سابق، قال ماكرون إن الناتو فشل في شرح أهدافه لـ روسيا التي اعتبرتها توسعية.

كما ذكر أن فرنسا لم تناصر ولن تدعو إلى "هزيمة" روسيا.