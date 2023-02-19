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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتابع خطوات تنفيذ خطة الطروحات الحكومية

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، الأحد، لمتابعة خطوات تنفيذ خطة الطروحات الحكومية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وزكية إبراهيم، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي، والمستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي من منطلق الحرص على متابعة خطوات التقدم في ملف الطروحات الحكومية، بعد الإعلان عن خطة الدولة بهذا الشأن، لافتاً إلى أن التحرك في هذا الإطار يأتي في ضوء مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة وبما يتسق مع الإصلاحات الهيكلية التي يتم اتخاذها.

وقال مدبولي إن الحكومة مستمرة في متابعة ما ينشر من آراء وردود فعل، سواء بالداخل أو بالخارج، منذ الإعلان في مؤتمر صحفي عن طرح 32 شركة كطرح عام في البورصة، أو لمستثمر استراتيجي، وتستهدف المضي في تنفيذ ما تم الإعلان عنه في هذه الخطة، ومن ثم ستكون هناك اجتماعات دورية لمتابعة ذلك.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن الإعلان عن طرح الشركات الـ 32 تبعته ردود فعل إيجابية، تمثلت في طلبات من عدد من المؤسسات والشركات العالمية، سعياً لتفاصيل أكثر، أو للإعلان عن الاهتمام والرغبة في الاستثمار في السوق المصرية والاستفادة من الفرص الواعدة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق لمتابعة موقف طرح الأسهم بعدد من الشركات المملوكة للدولة، في عدة قطاعات، حيث تم استعراض ما تم اتخاذه من إجراءات تحضيرية للطرح في البورصة، وكذا آلية دخول المستثمرين الاستراتيجيين، والنسب التي ستخضع للطرح العام في تلك الشركات، فضلاً عن الإجراءات الخاصة بالترويج للطروحات.

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