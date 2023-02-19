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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طالبات مدرسة بالبحيرة لـ وزير التعليم: حصص “مدرستنا” جذابة

جولة وزير التربية
جولة وزير التربية والتعليم اليوم

تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في ختام زيارة محافظة البحيرة، يرافقهما الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير لشئون المديريات، اليوم، عددا من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة البحيرة.

وأكد الدكتور رضا حجازي اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالحماية الاجتماعية، للفئات الأولى بالرعاية، والتي تعد أحد أهم أهداف مبادرة "حياة كريمة"، مشيرًا إلى أنه وجه كافة المديريات التعليمية بتيسير كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ مشروعات المبادرة في قطاع التعليم.

وقام الوزيران بزيارة مدرسة الأبعادية الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة دمنهور التعليمية، والتي تم إعادة تأهيلها ضمن مبادرة "حياة كريمة"، حيث تفقد الوزيران فصول المدرسة، وتابعا حصة المشاهدة لمجموعة قنوات مدرستنا أثناء حصة للغة العربية للصف الأول الإعدادي.

وأدار الدكتور رضا حجازي حوارًا وديا مع طالبات الفصل وطرح أسئلة عليهن حول الدرس، وناقشهن حول مدى الاستفادة من حصص المشاهدة التي يتم فيها تشغيل قناة مدرستنا ، حيث أثنت الطالبات على حصص المشاهدة وأنها تعمل على جذب انتباههم، إلى جانب شرح المعلمة.

كما شاهد الوزيران عرضًا رِيَاضِيًّا للطالبات، واستمع إلى أبيات شعرية لإحدى الطالبات، حيث أشاد الوزير بإلقاء الطالبة للشعر ووجه بتكريمها تشجيعًا لموهبتها.

واختتم الوزيران جولتهما بزيارة مركز طب الابعادية الجديدة، ومجمع خدمات المواطنين الأبعادية الجديدة.

جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم

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