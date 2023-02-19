عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة زيرو في مصر .. سعر وتفاصيل

 ارخص سيارة زيرو
 ارخص سيارة "زيرو" في مصر

تعتبر نسخة سوزوكي اسبريسو هي ارخص سيارة زيرو مطروحة الان داخل السوق المصري، حيث تتصدر تنطلق محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات، مع إطلالة خارجية تعود إلى تصميم الهاتشباك صاحب المظهر الرياضي.

سعر سوزوكي سويفت 2023 في السعودية| صور

سعر سوزوكي سويفت الجديدة.. هاتشباك للبنات|صور

 ارخص سيارة "زيرو" في مصر

 كل ما تريد معرفته عن ارخص سيارة "زيرو" في مصر

 

تجهيزات السيارة سوزوكي اسبريسو 

 

  • مكيف هواء "يدوي".
  • عجلة قيادة "باور ستيرنج".
  • قفل مركزي "سنتر لوك".
  • مرايات جانبية عادية.
  • 2 مكبر صوتي مع نظام ترفيهي.
  • لوحة عدادات رقمية.
  • مخرج طاقة 12 فولت.
  • حساسات ركن خلفية.
  • زجاج كهربائي امامي.
 ارخص سيارة "زيرو" في مصر

مواصفات الحماية للسيارة سوزوكي اسبريسو 

 

  • فرامل ABS مانعة للانغلاق.
  • عدد 2 من وسائد الحماية AIRBAGS.
 ارخص سيارة "زيرو" في مصر

ابعاد السيارة سوزوكي اسبريسو 

 

  • الطول 3565 مم.
  • العرض 1520 مم.
  • الارتفاع 1564 مم.
  • جنوط 14 بوصة.
  • سعة تخزين 239 لتر مع امكانية طي المقاعد الخلفية.
  • خزان وقود سعة 27 لتر.
  • عدد 4 ابواب.
 ارخص سيارة "زيرو" في مصر

محرك السيارة سوزوكي اسبريسو

 

  • موتور سعة 1000 سي سي.
  • قوة اجمالية 67 حصانا.
  • عزم دوران 90 نيوتن/متر.
  • ناقل حركة يدوي "مانيوال" من 5 سرعات.
 ارخص سيارة "زيرو" في مصر

تسارع السيارة واستهلاك الوقود 

 

  • تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 14.3 ثانية.
  • تستهلك كمية من الوقود تقدر بـ 4.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

 

سعر ارخص سيارة في مصر 

 

تقدم السيارة سوزوكي اسبريسو 2022 محرك 1200 سي سي "مانيوال" بسعر 299.900 الف جنيه.

ارخص سيارة زيرو سوزوكي اسبريسو ارخص سيارة زيرو السوق المصري سوزوكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رش بنج واشتباكات.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الأهلي والهلال السوداني

صدمة في الوسط الفني..وفاة فنانة شابة شهيرة بعد تعرضها لأزمة صحية حادة

رحيل لاعبين والاستغناء عن أفضل لاعب بالدوري.. مفاجآت بـ الأهلي خلال الفترة المقبلة

صفقات الزمالك.. قرار قضائي عاجل فى قضية مرتضى منصور ضد اتحاد الكرة

فضحتها على الفيسبوك.. ربة منزل تنشر مجموعة صور مخلة لجارتها الثلاثينية

اشتريه بأقل من 1000 جنيه.. أسعار الذهب اليوم في مصر والدول العربية| تفاصيل

الصفقة تمت.. تعرف على خليفة أشرف بن شرقي في الزمالك

بعد تراجعه 163 قرشًا.. مفاجأة تنتظر الجنيه مقابل الدولار في هذا التوقيت

موضوعات متعلقة

قوة وفخامة.. 5 سيارات رياضية في الإمارات| صور

زيادة 60 ألف جنيه في سعر رينو سانديرو الجديدة |صور

سعر إم جي RX5 2023 الشكل الجديد في السعودية .. صور

إصدار مميز من فولفو .. XC60 "بلاك إيديشن" الجديد |صور

تويوتا تكشف عن نسختها الجديدة "AGAYA" 2023 وبسعر مناسب |صور

إطارات السيارات تتحول إلى مجسمات فنية رائعة .. صور

بـ 22 ألف جنيه .. اشتري فيات ريتمو بأرخص سعر للمستعمل |صور

أرخص سيارة من شيفروليه موديل 2023 في مصر .. صور

ترشيحاتنا

رسميا.. وقف مطرب المهرجانات مسلم عن الغناء.. تفاصيل الأزمة

السعودية.. قرار عاجل من الدفاع المدني بشأن نشر كاميرات المراقبة بالمساجد والهيئات الحكومية

للمرة 26 .. هوكي الشرقية يهزم اكسشيكرز الغاني ٤-٢ ويتوج بطلا لأفريقيا

جريمة غامضة.. الشرطة البريطانية تعثر على جثة امرأة في لانكشاير

ياسمين عز للسيدات: متتنفسيش مع جوزك واستأذنيهِ قبل ماتروحي الحمام.. فيديو

تشييع جثامين ربة منزل وبناتها الثلاثة اختنقوا بالغاز في بني سويف.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسوء إطلالات النجمات على ريد كاربت البافتا.. صور

حبة فراولة تقتل طفل .. إزاى تحمى عيلتك من نفس الكارثة

ملتزمون بالدريس كود.. الأناقة تزين إطلالات رجال هوليوود على ريد كاربت البافتا

خطير وبيموت في ثوان..حقيقة وجود عنكبوت الساعة الرملية في مصر

فيديو

تعرف على سعره.. بنطلون مصنوع من الشكائر وأكياس الخضراوات واللحوم

خناقة الشناوي في مباراة الأهلي والهلال السوداني.. ما علاقة محمد عبدالمنعم؟ فيديوجراف

الذهب يتراجع بقوة ومفاجأة تنتظر الجنيه| تفاصيل

تحذير من حالة الطقس .. بيان هام من الأرصاد الجوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ