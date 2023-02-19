أرخص سيارة زيرو في مصر .. سعر وتفاصيل

تعتبر نسخة سوزوكي اسبريسو هي ارخص سيارة زيرو مطروحة الان داخل السوق المصري، حيث تتصدر تنطلق محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات، مع إطلالة خارجية تعود إلى تصميم الهاتشباك صاحب المظهر الرياضي.

ارخص سيارة "زيرو" في مصر

كل ما تريد معرفته عن ارخص سيارة "زيرو" في مصر

تجهيزات السيارة سوزوكي اسبريسو

مكيف هواء "يدوي".

عجلة قيادة "باور ستيرنج".

قفل مركزي "سنتر لوك".

مرايات جانبية عادية.

2 مكبر صوتي مع نظام ترفيهي.

لوحة عدادات رقمية.

مخرج طاقة 12 فولت.

حساسات ركن خلفية.

زجاج كهربائي امامي.

ارخص سيارة "زيرو" في مصر

مواصفات الحماية للسيارة سوزوكي اسبريسو

فرامل ABS مانعة للانغلاق.

عدد 2 من وسائد الحماية AIRBAGS.

ارخص سيارة "زيرو" في مصر

ابعاد السيارة سوزوكي اسبريسو

الطول 3565 مم.

العرض 1520 مم.

الارتفاع 1564 مم.

جنوط 14 بوصة.

سعة تخزين 239 لتر مع امكانية طي المقاعد الخلفية.

خزان وقود سعة 27 لتر.

عدد 4 ابواب.

ارخص سيارة "زيرو" في مصر

محرك السيارة سوزوكي اسبريسو

موتور سعة 1000 سي سي.

قوة اجمالية 67 حصانا.

عزم دوران 90 نيوتن/متر.

ناقل حركة يدوي "مانيوال" من 5 سرعات.

ارخص سيارة "زيرو" في مصر

تسارع السيارة واستهلاك الوقود

تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 14.3 ثانية.

تستهلك كمية من الوقود تقدر بـ 4.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

سعر ارخص سيارة في مصر

تقدم السيارة سوزوكي اسبريسو 2022 محرك 1200 سي سي "مانيوال" بسعر 299.900 الف جنيه.