هدف البلدين هزيمة روسيا.. بولندا تعلن موعد زيارة الرئيس الأمريكي إلى وارسو

صرح رئيس الوزراء البولندي ماتيوزموراويكي اليوم الأحد، بأنه يتوقع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الأسبوع بمثابة تأكيد لهدف البلدين المشترك الذي يتمثل في هزيمة روسيا في أوكرانيا.

وقال مورايكي في مقابلة مع برنامج واجه الأمة على شبكة "سي بي إس" اليوم: "أن بايدن سيطمئن كل أوروبا بأن الولايات المتحدة معها في هذا الكفاح من أجل الحرية والسلام"، حسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقال مورافيتسكي "أتوقع أن يكون هناك تأكيد قوي للغاية على قدرتنا على الصمود وجهودنا المشتركة لهزيمة روسيا في أوكرانيا".

وتابع : كما يقول بعض السياسيين في أوروبا الغربية، إن روسيا لا يمكنها الفوز في هذه الحرب ولا يمكن هزيمة أوكرانيا، علينا تغيير النموذج، وعلينا أن نقول إنه يجب أن تفوز أوكرانيا ويجب هزيمة روسيا.

من المقرر أن يصل بايدن إلى وارسو عاصمة بولندا يوم الثلاثاء المقبل في زيارة تستغرق يومين، وتوقيتها في الذكرى السنوية الأولى للحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا في 24 فبراير من العام الماضي.

وأعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة الماضي، عن لقاء الرئيس الأمريكي مع نظيره البولندي أندريه دودا يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة المساعدة البولندية لأوكرانيا إلى جانب الدور اللوجستي المهم الذي لعبته بولندا في إيصال المساعدات إلى أوكرانيا.