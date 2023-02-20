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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة 1578 حصانا وسعر خيالي "بوجاتي ميسترال" بقدرات مذهلة |صور

بوجاتي ميسترال 2024 
بوجاتي ميسترال 2024 

تعتبر شركة بوجاتي الفرنسية واحدة من اقوى شركات تصنيع السيارات الخارقة حول العالم، حيث تتميز اصداراتها بالقدرة العالية في التسارع والانطلاق، إلى جانب المظهر الرياضي الخاطف للانظار، بالاضافة إلى ضم الكثير من التقنيات الداخلية الفريدة.

بوجاتي ميسترال 2024 

وتواصل بوجاتي من تألقها في مجال تصنيع السيارات الخارقة، بعد أن كشفت عن نسختها ميسترال موديل 2024، والتي يتم انتاج عدد محدود يقدر بـ 99 نسخة فقط، حيث تعتمد على اطلالة خارجية ذات تصميم يتسم بالشراسة، وقدرات فنية اقرب للنسخة الخارقة تشيرون.

بوجاتي ميسترال 2024 

القدرات الفنية للسيارة بوجاتي ميسترال 2024 

 

تعتمد السيارة بوجاتي ميسترال 2024 على محرك W16 سعة 8000 سي سي، مع شاحن توربيني رباعي الاسطوانات، وبهذه القدرات الفنية ينتج المحرك قوة اجمالية تقدر بـ 1.578 حصانا، بالاضافة إلى عزم اقصى للدوران يبلغ 1.180 رطل/قدم اي ما يعادل 1600 نيوتن/متر.

بوجاتي ميسترال 2024 

وتصل السرعة القصوى للسيارة بوجاتي ميسترال 2024 إلى 261 ميل/ساعة، اي ما يعادل 420 كيلومتر في الساعة، وعلى الرغم من عدم افصاح الشركة عن قدرات التسارع، فعند المقارنة بقرينتها تشيرون سنجدها قارة على الانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة في غضون 2.4 ثانية فقط.

بوجاتي ميسترال 2024 

تستند بوجاتي ميسترال إلى شيرون إلى حد كبير، بينما ظهرت بجزء خلفي مميز يضم مصابيح حادة الشكل تعمل بتقنية LED LIGHT، بالاضافة إلى مصد مصنوع من الياف الكربون، والعديد من اللمسات المصنوعة من نفس الخامة، مع مقدمة تتميز بالمظهر العدواني، حيث تمتعت بمصابيح شرسة، وشبكة من اللون الاسود ذات فتحات هوائية متعددة.

بوجاتي ميسترال 2024 
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