المرصد السوري يعلن عدد وهوية قتلى العدوان الإسرائيلي على دمشق

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مساء الأحد، أن الضربات الإسرائيلية التي استهدفت دمشق مساء السبت أدت إلى مقتل 7 جنود سوريين، بينهم 3 ضباط، من أصل 15 قتيلاً وقعوا في الهجوم.

وقال المرصد السوري: "من هوية 9 أشخاص من بين القتلى الـ 15 الذين قتلوا" في الضربة الإسرائيلية على كفر سوسة في سوريا 9 من سوريا بينهم مدنيين و7 عسكريين من ضمنهم ثلاثة ضباط، فيما لا تزال هوية القتلى الـ6 الآخرين مجهولة حتى الآن".

وأشار المرصد السوري إلى أن الصواريخ الإسرائيلية استهدفت مواقع تتواجد فيها ميليشيات إيرانية في منطقة واقعة ما بين السيدة زينب والديابية بريف دمشق مما نتج عنه حرائق وانفجارات في الأماكن المستهدفة. كما استهدفت إسرائيل منطقة ومدرسة إيرانية في كفرسوسة بدمشق.

وأعلن نائب رئيس المركز العسكري الروسي في سوريا أوليج جورينوف اليوم، أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ الغارة الجوية على دمشق باستخدام 4 مقاتلات إف-16.

وقال جورينوف: "في 19 فبراير، من الساعة 12 لـ 12:27 مساء السبت الماضي، شنت أربع مقاتلات من طراز إف-16 تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي ضربة صاروخية على دمشق من سماء الجولان، وأدى الهجوم إلى تدمير مباني معهد الفنون التطبيقية والمركز الثقافي في منطقة كفر سوسة في دمشق".

وأشار جورينوف إلى أنه مقتل 5 أشخاص وجرح 15 من الجانب السوري، ويعد هذا الاستهداف الإسرائيلي هو الثاني خلال عام 2023.

وقتل 7 عناصر عسكرية جراء ضربات اسرائيلية على مطار دمشق الدولي ومحيطه في يوم 2 من ينايرالماضي.

وأحصى المرصد السوري خلال العام 2022، أن قامت إسرائيل باستهداف الأراضي السورية حوالي 32 مرة عبر ضربات صاروخية أو جوية، أسفرت عن إصابة وتدمير نحو 91 مباني ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات، وتسببت تلك الضربات بمقتل 89 من العسكريين بالإضافة لإصابة 121 أخرين.