التعليم المدمج بجامعة عين شمس يوجه رسالة عاجلة للطلاب

قالت الدكتورة حنان السعيد مديرة مركز التعلم المدمج بجامعة عين شمس إنه علي جميع الطلاب المتقدمين المجتازين لاختبارات القبول بالتعلم المدمج لبرنامجي كلية التربية النوعية (تكنولوجيا التعليم الرقمي ) وكلية التربية (رياض أطفال )، التوجه لإدارة شئون الطلاب اليوم الاثنين 20 فبراير 2023 لتقديم مستندات القبول وسداد رسوم المقابلة الشخصية بمبني الامتحانات بالحرم الجامعي من الساعة التاسعة صباحا حتي الخامسة مساء.

وأشارت الدكتورة حنان السعيد إلي أنه لن يتم استلام ملفات لهذين البرنامجين بعد هذا الموعد .

وأوضحت الدكتورة حنان السعيد أنه تم إعلان نتيجة امتحان القبول للمتقدمين لهذ البرامج .

الأوراق المطلوبة للالتحاق بالتعليم المدمج



الأوراق المطلوبة لحجز اختبار القبول:

- صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر.

- صورة المؤهل المتوسط (الثانوية العامة أو ما يعادلها من الدبلومات الفنية) بعد مرور عامين من الحصول عليه.

- صورة الموقف من التجنيد (للذكور المصريين).

الأوراق المطلوبة لاستكمال إجراءات الالتحاق:

- أصل شهادة الميلاد (كمبيوتر).

- أصل المؤهل المتوسط (الثانوية العامة أو ما يعادلها من الدبلومات الفنية) بعد مرور عامين من الحصول عليه.

- أصل التجنيد (للذكور المصريين).

- 4 صور شخصية.

- صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر.



برامج وتخصصات التعليم الإلكتروني في مرحلة البكالوريوس بجامعة عين شمس

بكالوريوس التجارة المهنى (أربع سنوات)

-برنامج التنظيم والإدارة.

-برنامج النظم المحاسبية.

-برنامج الحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات.

-برنامج إدارة المستشفيات.

-برنامج إدارة الفنادق والقرى السياحية