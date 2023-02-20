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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أكثر من 5%.. البنك الدولي يصدم العالم ببيانات ارتفاع التضخم

ارتفاع التضخم في
ارتفاع التضخم في العالم

ارتفع التضخم في العالم بشكل كبير خلال الأيام الماضية مسجلاً أكثر من 5% في 83.3% من البلدان المنخفضة الدخل، و90.2% من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، و91% في الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل.

وجاء ذلك بيانات صادرة عن البنك الدولي والتي تشير إلى التضخم في أسعار المواد الغذائية عن الشهور من أكتوبر 2022 ويناير 2023، التي تشمل بيانات عن تضخم أسعار المواد الغذائية الصادرة عن البنك الدولي.

وقد سجلت نحو 85.7% من الدول ذات الدخل المرتفع ارتفاعاً في التضخم بشكل كبير، وأغلقت مؤشرات أسعار الزراعة والحبوب بنسبة 2% مما يعتبر الأعلي قبل أسبوعين، وأغلق مؤشر أسعار الصادرات على ارتفاع بنحو 5%، وارتفعت أسعار الذرة والقمح والأرز بنسبة 1% و2% و5% على التوالي.

كما ارتفعت أسعار البن حتي زادت بنسبة 11% خلال الأسبوعين الماضيين، مما أدي إلى زيادة مؤشر أسعار الصادرات.

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وعلى أساس سنوي، ترتفع أسعار الذرة والأرز بنسبة 9% و16% على الترتيب، وتقل أسعار القمح بنسبة 3%.

وارتفعت أيضا أسعار الذرة والقمح بنسبة 31% و14% على عما كانت عليه في يناير 2021، وتراجعت أسعار الأرز بنسبة 2%.

ووفقا لتحديث نظام معلومات الأسواق الزراعية الصادر في فبراير 2023، انخفضت أسعار الأسمدة بنسبة 40% بسبب الانخفاضات الأخيرة في أسعار الغاز الطبيعي وإعادة فتح مصانع الأسمدة في أوروبا، وعلى الرغم من هذا الانخفاض، فإن الأسعار لا تزال تقريبا ضعف مستواها قبل عامين.

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