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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة شاب سقط من قطار لحظة تحركه بمحطة نجع حمادي

شريط السكة الحديد
شريط السكة الحديد

أصيب شاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، بعد قفزه من قطار، بمحطة نجع حمادى، شمال قنا، بعدما واصل القطار التحرك دون توقف بالمحطة.

دفع مرفق الإسعاف بقنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل المصاب إلى مستشفى بهجورة المؤقت بنجع حمادى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

 

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بالانتقال والفحص تبين إصابة معتز.ع 40 عامًا، مقيم بفرشوط، بعدما قفز من القطار بمحطة نجع حمادى، ما أدى لإصابته بسحجات وكدمات متفرقة.

كما تبين أن القطار الذى كان يستقله المصاب، غير مقرر له التوقف بمحطة نجع حمادى، ما دفعه إلى التسرع والقفز من القطار.


تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

قنا محطة القطار نجع حمادى فرشوط شريط السكه الحديد

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