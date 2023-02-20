إصابة شاب سقط من قطار لحظة تحركه بمحطة نجع حمادي

أصيب شاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، بعد قفزه من قطار، بمحطة نجع حمادى، شمال قنا، بعدما واصل القطار التحرك دون توقف بالمحطة.

دفع مرفق الإسعاف بقنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل المصاب إلى مستشفى بهجورة المؤقت بنجع حمادى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

بالانتقال والفحص تبين إصابة معتز.ع 40 عامًا، مقيم بفرشوط، بعدما قفز من القطار بمحطة نجع حمادى، ما أدى لإصابته بسحجات وكدمات متفرقة.

كما تبين أن القطار الذى كان يستقله المصاب، غير مقرر له التوقف بمحطة نجع حمادى، ما دفعه إلى التسرع والقفز من القطار.



تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.