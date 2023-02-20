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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل زيارة بايدن السرية لـ كييف.. وأول تعليق لزيلينسكي

زيلينسكي وجو بايدن
زيلينسكي وجو بايدن

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تفاصيل الزيارة السرية التي أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أوكرانيا، حيث وصل منذ قليل إلى العاصمة كييف، وسط أنباء تم تناقلها بزيارة مسؤولين مهمين اليوم الاثنين.

وقالت الصحيفة إن رحلة بايدن إلى كييف استغرقت ساعة بالقطار من الحدود مع بولندا.

وفور وصوله، تجول بايدن مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة الأوكرانية، وزار الاثنان دير القديس مايكل مع انطلاق تحذير من غارة جوية في جميع أنحاء المدينة.

ووصفت الصحيفة الزيارة بأنها "دليل على تصميم إدارة بايدن في مواجهة الغزو الروسي للبلاد الذي دام عاما كاملا".

كما تمت الزيارة إلى كييف سرًا بسبب مخاوف أمنية، حيث غادر بايدن واشنطن دون سابق إنذار بعد أن تناول هو وزوجته عشاء في مطعم ليلة السبت.

وكان من المقرر بالفعل وصول بايدن علنًا إلى وارسو صباح الثلاثاء في زيارة تستغرق يومين، ونفى المسؤولون مرارًا وجود أي خطط أخرى يمكنهم الإعلان عنها بشأن رحلة إلى أوكرانيا أثناء تواجده هناك.

من جانبه، نشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صورة له على "تيليجرام"، مع نظيره جو بايدن في كييف، معلقًا بالقول "جوزيف بايدن مرحبًا بك في كييف، زيارتك هي علامة مهمة للغاية لدعم جميع الأوكرانيين".

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