المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تبحث الموافقة على استثمارات صينية جديدة

ناقش مسؤولان بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال لقائهما بمسئولي شركة (تيدا- مصر) المنطقة الصناعية الصينية في العين السخنة، التعاون المشترك الفترة المقبلة، وآليات جذب واستقطاب المزيد من الاستثمارات الصينية.



وذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس- في بيان، اليوم- أن نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية وليد يوسف ونائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج الدكتور إبراهيم عبد الخالق قاما بجولة تفقدية لمنطقة (تيدا- مصر)؛ لمتابعة آخر مستجدات الأعمال للمشروعات القائمة والتي تحت الإنشاء، حيث التقيا المدير التنفيذي لشركة (تيدا) الصينية زهانج اتشيانج، والرئيس التنفيذي لشركة (تيدا- مصر) لتنمية المنطقة الاقتصادية نهلة عماد، والرئيس التنفيذي لشركة (تيدا- مصر) للاستثمار أحمد رضوان.



وتطرق الاجتماع بين الجانبين إلى بحث لجنة المشروعات بالمنطقة الاقتصادية، التي تعقد أسبوعيا؛ لمناقشة طلبات المشروعات الجديدة من المطورين والمستثمرين، للتوافق عليها تبعا للوائح.



وأضافت المنطقة الاقتصادية أن اللجنة تناقش، خلال الأسبوع الجاري، أحد المشروعات الصينية التي تعمل منطقة (تيدا) على تنفيذها، ومن ثم اتباع الإجراءات في الموافقة عليها، متضمنة مشروعات لصناعات الريش لوحدات معدات توليد الطاقة بالرياح، وكذلك صناعات "الستيل" والجدران الساترية وغيرها، فضلاً عن إعلان المنطقة خلال الفترة المقبلة بدء تشغيل أكبر مصنع صيني لصناعات الأجهزة الكهربائية المستخدمة في أكثر من 70 دولة حول العالم ليتم تصديرها للأسواق الخارجية من المنطقة الاقتصادية.



كما يناقش الاجتماع بعض المشروعات الصينية المستهدف إقامتها، والتي ترتكز على بعض المفاوضات الجارية مع شركة (تيدا- مصر) لقطاعات صناعية متنوعة في مواد البناء الحديثة وغيرها التي تقام مشروعاتها لأول مرة في مصر بإجمالي استثمارات مستهدفة 5 مليارات دولار، وتوفير فرص عمل ما لايقل عن 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للمصريين.



وأكد نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للمنطقة الجنوبية دعم ومساندة الهيئة لشركاء التنمية والنجاح، وأن إدارة الهيئة تعمل على إضافة المزيد من الحوافز الاستثمارية لاستقطاب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات في القطاعات الصناعية المستهدف توطينها وتلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية منها، مشيراً إلى اهتمام الهيئة باستقطاب نماذج صينية عالمية على غرار مصنع جوشي للفايبر جلاس، والذي يعد الرابع عالمياً في هذه الصناعة، ويمتلك صرحاً صناعياً عملاقاً داخل المنطقة الصناعية بالسخنة.



بدوره.. أكد نائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج دعم المنطقة لشركائها من المطورين الصناعيين والمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، لافتاً إلى العلاقات التجارية والاقتصادية القوية بين مصر والصين، والعمل على دعم المشروعات الصينية واستقطاب المزيد منها لما تتمتع به المنطقة الاقتصادية من مقومات استثمار خاصة.