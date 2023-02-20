ختام الدورة التدريبية لرفع كفاءة العاملين بإدارة الطعوم بصحة الدقهلية

نظمت مديرية الصحة بالدقهلية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية تحت إشراف الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة دورة تدريبية لنحو 80 من مسئولى التطعيمات ومسئولى مخازن الطعوم بالإدارات .

وتضمنت الورشة التدريب على أعمال تطعيمات كوفيد 19 والتطعيمات الروتينية فضلاً عن سلسلة التبريد الخاصة بالطعوم بجميع الإدارات الصحية بنطاق المحافظة

حاضر بالورشة الدكتور محمد سباق بمنظمة الصحة العالمية والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى والدكتور محمد بدوي مسئول التطعيمات والاستاذ طارق نصر مراقب اول التطعيمات حيث تضمن المحتوى التدريبى معلومات عن منظومة الطعوم وسلسلة التبريد، كالتعريف بمعدات سلسلة التبريد، وحساب السعة التخزينية للمعدات، ولقاحات كورونا.

وقالت الدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى إن أعمال التدريب اشتملت على التعرف لأجهزة الحديثة لقياس درجات الحرارة وكيفية التعامل معها، وسلسلة إمداد وهدرالطعوم إلى جانب الحقن الآمن، ومنظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية، وكذلك شرح المهام الوظيفية لمسئولي سلسلة التبريد،

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