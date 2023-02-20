قبلها بساعات.. البيت الأبيض يكشف عن معرفة روسيا بزيارة بايدن إلى أوكرانيا

كشف البيت الأبيض عن إبلاغ روسيا بموعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لكييف قبل ساعات من مغادرته واشنطن، موضحا أنه تم التخطيط لزيارة بايدن قبل شهور بالتعاون بين البنتاجون وجهاز الخدمة السرية.

وأضاف أن بايدن أكد قبل الزيارة أنه كان من الضروري إجراء زيارة إلى كييف لإرسال رسالة واضحة حول الدعم الأمريكي لأوكرانيا.

وأشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس الأمريكي عقد محادثات مكثفة مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حول الحرب إلى جانب مناقشة ملفات الطاقة والبنية التحتية والدعم الاقتصادي.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن وصل اليوم "الاثنين"، إلى العاصمة الأوكرانية المحاصرة كييف، فى زيارة لم تكن معلنة بعد مرور عام على الحرب مع روسيا.

ونقلت وسائل إعلام عن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن بايدن وصل إلى كييف بعد رحلة استغرقت ساعة بالقطار من بولندا المجاورة، دون أن يستخدم الوحش الطائر "إير فورس وان".

واعتمدت الزيارة إلى كييف على السرية التامة والتمويه بسبب مخاوف أمنية، فقد غادر بايدن واشنطن دون سابق إنذار بعد أن تناول هو وزوجته عشاء نادر في أحد مطاعم واشنطن.

وكان من المقرر بالفعل وصول بايدن علنًا إلى وارسو صباح الثلاثاء في زيارة تستغرق يومين، ونفى المسؤولون مرارًا وتكرارًا وجود أي خطط أخرى يمكنهم الإعلان عنها حول رحلة إلى أوكرانيا أثناء تواجده هناك.