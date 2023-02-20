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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

السفيرة الأيرلندية: تتطلع لتعزيز التعاون مع مصر في مجال الغاز الطبيعي

خلال اللقاء
خلال اللقاء

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية السيدة نولا أوبرين سفيرة إيرلندا بالقاهرة لبحث سبل دعم التعاون بين البلدين في مجالات البترول والغاز والطاقة المتجددة وسبل جذب استثمارات الشركات الأيرلندية إلى مصر.

وأكد “الملا”، خلال اللقاء، استمرار الوزارة في استراتيجيتها لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي في الأنشطة البترولية المختلفة، لافتاً إلى أن قطاع البترول مازال لديه العديد من الفرص الاستثمارية في أنشطة البحث والاستكشاف والتكرير والبتروكيماويات، إضافة إلى مشروعات التحول الرقمى وخفض الانبعاثات .

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ومن جانبها أشادت السفيرة الأيرلندية بنجاح مؤتمر ومعرض مصر الدولى إيجبس 2023 ، وأضافت أن بلادها تتطلع إلى تعزيز التعاون مع مصر في مجال الغاز الطبيعى والتحول الطاقى وخفض الانبعاثات الكربونية .

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