حملة استدعاء لبعض سيارات كيا سبورتاج موديلات 2014 و 2015

أعلن جهاز حماية المستهلك، بالتعاون مع الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات - وكيل كيا في جمهورية مصر العربية، عن حملة استدعاء وذلك لفحص والكشف المجاني على وحدة التحكم الإلكترونية الهيدروليكية(HECU ) .

يأتى ذلك في إطار الاطمئنان على جودة وفاعلية المنظومة وحرصاً من جهاز حماية المستهلك على أمن وسلامة المُستهلكين دائما كإجراء وقائى .

ولمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال على الخط الساخن للشركة المالكة 1954 وذلك للحجز المُسبق وتحديث البيانات والتأكد من أن أرقام الشاسيه لسياراتكم من ضمن حملة الاستدعاء، وأيضا لتحديد الميعاد المناسب في أقرب مركز خدمة معتمد في حال خضوعها،وذلك دون أى تكاليف أو رسوم على العميل .