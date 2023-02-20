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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

حملة استدعاء لبعض سيارات كيا سبورتاج موديلات 2014 و 2015

صدى البلد

أعلن جهاز حماية المستهلك، بالتعاون مع الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات - وكيل كيا في جمهورية مصر العربية،  عن حملة استدعاء وذلك لفحص والكشف المجاني على وحدة التحكم الإلكترونية الهيدروليكية(HECU ) .  

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يأتى ذلك في إطار الاطمئنان على جودة وفاعلية المنظومة وحرصاً من جهاز حماية المستهلك على أمن وسلامة المُستهلكين دائما كإجراء وقائى .

ولمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال على الخط الساخن للشركة المالكة 1954 وذلك للحجز المُسبق وتحديث البيانات والتأكد من أن أرقام الشاسيه لسياراتكم من ضمن حملة الاستدعاء، وأيضا لتحديد الميعاد المناسب في أقرب مركز خدمة معتمد في حال خضوعها،وذلك دون أى تكاليف أو رسوم على العميل . 

جهاز حماية المستهلك حماية المستهلك كيا سبورتاج حملة استدعاء سيارات

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