سعر أرخص سيارة أوروبية في مصر موديل 2023.. صور

يحتوي السوق المصري على العديد من السيارات الأوروبية موديلات 2023، ومنها إصدارات شركة رينو الفرنسية، والتي تقدم مجموعة كبيرة من الخيارات، ومنها النسخة سانديرو التي تحتل قائمة ارخص السيارات الأوروبية المقدمة في مصر لعام 2023.
وفيما يلي يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر ومواصفات ارخص سيارة اوروبية في مصر "رينو سانديرو" موديل 2023.
محرك السيارة رينو سانديرو موديل 2023
- سعة 1600 سي سي.
- 4 سلندر.
- قوة اجمالية 110 حصانا.
- عزم اقصى للدوران 148 نيوتن/متر.
- ناقل حركة أوتوماتيكي من 5 سرعات.
- جر امامي.
قدرات التسارع للسيارة رينو سانديرو موديل 2023
- تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12.1 ثانية.
- تصل السرعة القصوى إلى 176 كيلومتر في الساعة.
ابعاد السيارة رينو سانديرو موديل 2023
- الطول الكلي 4058 مم.
- العرض الكلي 1994 مم.
- الارتفاع 1518 مم.
- سعة خزان الوقود 50 لتر.
- مساحة التخزين الخلفية 320 لتر.
تجهيزات الحماية بالسيارة رينو سانديرو موديل 2023
- عدد 2 من وسائد الحماية الهوائية للمقاعد الامامية.
- فرامل مانعة للانغلاق ABS.
- برنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD.
- نظام ايموبليزر للحماية من السرقات.
- احزمة أمان.
- زجاج كهربائي.
- مرايات جانبية كهربئاية التحكم.
- قفل مركزي للابواب "سنتر لوك".
سعر ارخص سيارة اوروبية في مصر موديل 2023
تقدم السيارة رينو سانديرو موديل 2023 بقيمة قدرها 525 الف جنيه، عبر فئتها الوحيدة DYNAMIC.