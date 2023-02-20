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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر أرخص سيارة أوروبية في مصر موديل 2023.. صور

رينو سانديرو موديل
رينو سانديرو موديل 2023 

يحتوي السوق المصري على العديد من السيارات الأوروبية موديلات 2023، ومنها إصدارات شركة رينو الفرنسية، والتي تقدم مجموعة كبيرة من الخيارات، ومنها النسخة سانديرو التي تحتل قائمة ارخص السيارات الأوروبية المقدمة في مصر لعام 2023.

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وفيما يلي يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر ومواصفات ارخص سيارة اوروبية في مصر "رينو سانديرو" موديل 2023.

رينو سانديرو موديل 2023 

محرك السيارة رينو سانديرو موديل 2023 

 

  • سعة 1600 سي سي.
  • 4 سلندر.
  • قوة اجمالية 110 حصانا.
  • عزم اقصى للدوران 148 نيوتن/متر.
  • ناقل حركة أوتوماتيكي من 5 سرعات.
  • جر امامي.
رينو سانديرو موديل 2023 

قدرات التسارع للسيارة رينو سانديرو موديل 2023

 

  • تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12.1 ثانية.
  • تصل السرعة القصوى إلى 176 كيلومتر في الساعة.
رينو سانديرو موديل 2023 

ابعاد السيارة رينو سانديرو موديل 2023 

 

  • الطول الكلي 4058 مم.
  • العرض الكلي 1994 مم.
  • الارتفاع 1518 مم.
  • سعة خزان الوقود 50 لتر.
  • مساحة التخزين الخلفية 320 لتر.
رينو سانديرو موديل 2023 

تجهيزات الحماية بالسيارة رينو سانديرو موديل 2023 

 

  • عدد 2 من وسائد الحماية الهوائية للمقاعد الامامية.
  • فرامل مانعة للانغلاق ABS.
  • برنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD.
  • نظام ايموبليزر للحماية من السرقات.
  • احزمة أمان.
  • زجاج كهربائي.
  • مرايات جانبية كهربئاية التحكم.
  • قفل مركزي للابواب "سنتر لوك".
رينو سانديرو موديل 2023 

سعر ارخص سيارة اوروبية في مصر موديل 2023 

 

تقدم السيارة رينو سانديرو موديل 2023 بقيمة قدرها 525 الف جنيه، عبر فئتها الوحيدة DYNAMIC.

تقنية الفيديو ارخص سيارة اوروبية رينو سانديرو رينو سانديرو رينو سانديرو موديل 2023

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