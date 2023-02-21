عضو بالشيوخ: المنطقة الاقتصادية بالسويس تمتلك فرصا استثمارية واعدة

قال النائب أبو سريع إمام عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن المنطقة الإقتصادية بقناة السويس تمتلك فرص استثمارية واعدة، ولهذا يتم العمل علي استغلالها بشكل أفضل داعم لتحقيق التنمية الاقتصادية.

زيادة مساحات التخزين

و أكد “ امام” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، أن تنفيذ مشروع إقامة منطقة حرة لوجيستية لتخزين القمح والزيوت، يأتي بالتزامن مع الجهود التي تبذلها الحكومة في التوسع في زراعة القمح والمحاصيل الزيتية، معقبا “ زيادة مساحات التخزين أمر ضروري لاستيعاب الإنتاج وتخزينه بشكل سليم ”.

كما أشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن المنطقة الإقتصادية بقناة السويس تتميز بموقعها الاستراتيجي، مما يؤهلها لضم الكثير من الصناعات مثل صيانة الحاويات والسفن وما يرتبط بها من صناعات تكميلية مثل تغليف المنتجات وغيرها.

واختتم النائب حديثه، بالتأكيد على أن التوسع في إقامة المناطق اللوجيستية و الصوامع حيث يدعم ذلك تأمين مخزون وفير من الحبوب والزيوت يتم الحاجة إليها مستقبلا خاصة في مواجهة أي أزمات إقتصادية عالمية طارئة.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمتابعة الإجراءات المتخذة فى إطار تنفيذ مشروع إنشاء منطقة حرة لوجستية لتخزين القمح والزيوت، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، و وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.



واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى التوجيه الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية العمل على إنشاء منطقة لوجستية حرة لتخزين القمح، سواء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أو غيرها، وذلك نظراً لما تتيحه إقامة هذه المنطقة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، هذا المكان الحيوي، من فرصة للدول الأخرى للاستفادة من مقوماته وامكاناته فى تخزين الغلال والحبوب، ونقلها إلى عدد من الأسواق العالمية من خلاله، إضافة بالطبع إلى توفير احتياجاتنا.



وأكد رئيس الوزراء أن إقامة منطقة حرة لوجيستية لتخزين القمح، وخاصة في ظل الظروف والأزمات التي يعاني منها العالم حالياً، سيمثل قيمة مضافة كبيرة، مشيراً إلى إمكانية تعظيم الاستفادة أيضاً من هذه المنطقة من خلال إقامة مخازن ومستودعات للزيوت المختلفة.



ولفت الدكتور على المصيلحي، خلال الاجتماع، إلى ما تم من تواصل وتنسيق مع عدد من الدول التى لديها انتاج كبير من الزيوت، حيث تم الإعلان عن الاستعداد للمشاركة في إقامة المخازن الخاصة بمختلف الزيوت.