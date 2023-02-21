كيا تكشف عن نسختها ATV الاختبارية بمعرض الدفاع الدولي IDEX |صور

كشفت شركة كيا عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، عن احدث اصداراتها في مجال تصنيع العربات الاختبارية ATV متعددة الاستخدام ذات الطابع العسكري، وذلك ضمن فعايات معرض الدفاع الدولي IDEX 2023 المقام في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة.

كيا تكشف عن نسختها ATV الاختبارية بمعرض الدفاع الدولي IDEX

ظهرت السيارة ATV باطارات خفيفة الوزن، ذات نقوش بازر وغائرة تتناسب مع الطرق الوعرة والتضاريس الخاصة بهذا المفهوم، بالاضافة إلى اعتمادها على خلايا الوقود القائمة على الهيدروجين، إلى جانب العديد من التقنيات الاخرى.

كيا تكشف عن نسختها ATV الاختبارية بمعرض الدفاع الدولي IDEX

القدرات الفنية لمحرك كيا ATV

تعتمد النسخة كيا ATV على محرك سداسي الاسطوانات، يستطيع ان ينتج قوة اجمالية قدرها 225 حصانا، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 8 نقلات.

وتصل المركبة كيا ATV إلى سرعات 130 كيلومتر في الساعة، مع سعة ركاب تقدر بـ 8 افراد، بالاضافة إلى لوحة قابلة للفصل، واجزاء مضادة للرصاص، و مقاعد ممتصة للانفجار، بالاضافة إلى زجاج مضاد للرصاص ايضا، والعديد من تقينات المساعدة الداخلية، وبرامج الحماية والامان.

وتمتعت مركبة كيا ATV العسكرية، باطلالة خارجية تتسم بالصرامة، وهي ليست الاولى التي تقدم بها سيارة بهذه المواصفات، حيث قدمت من قبل النسخة LTV والتي تصنف احد المركبات القياسية التكتيكية للقوات الكورية منذ عام 2016.