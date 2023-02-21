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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع 3 أشخاص وإصابة رابع بحادث تصادم سيارتين بطريق إدفو مرسى علم

حادث- ارشيفية
حادث- ارشيفية

لقى 3 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب شخص رابع وذلك فى حادث تصادم سيارتين بطريق إدفو / مرسى علم شمال شرق أسوان، وعلى الفور تم نقل جثامين المتوفين إلى المشرحة العمومية، بينما تم نقل المصاب بالحادث إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية. 

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق إدفو / مرسى علم شمال شرق أسوان مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة شخص رابع، وعلى الفور تم نقل جثامين المتوفين إلى المشرحة العمومية تحت تصرف النيابة، فيما تم نقل المصاب بالحادث إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية، والرعاية الطبية اللازمة. 

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